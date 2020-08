Ministero mette all'asta appartamenti, box e magazzini a Perugia: la mappa delle occasioni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la società Invimit, ha messo in vendita 11 unità immobiliari tra abitazioni, negozi e uffici per un valore di oltre 4 milioni di euro nella sola regione Umbria. Di questi, 10 si trovano a Perugia, per un valore di quasi 2 milioni di euro, e 1 a Terni, per oltre 2 milioni euro. Nell'intero Paese sono oltre 300 gli immobili che Invimit sta vendendo, per un valore di 120 milioni di euro.

Le offerte sono consultabili nella sezione “vetrina immobili” dell’homepage del sito della società, dove è possibile scaricare nelle sezioni ad hoc unità frazionate e unità cielo terra, la documentazione tecnica, il prezzo di riferimento ed il regolamento per la presentazione delle offerte. Per prenotare un sopralluogo è attivo il numero verde 800.190.569. Le offerte dell'asta sono previste entro il 30 agosto 2020.

Immobili Perugia:

Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Appartamento - metri quadri 443,59 - prezzo 558000

Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Appartamento - metri quadri 113 - prezzo 72000

Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Appartamento - metri quadri 176,52 - prezzo 281000

Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Appartamento - mq 171,62 - prezzo 266000

Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Appartamento - mq 230,35 - prezzo 356000

Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Box - 212,51 - prezzo 145000

Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Box - 53 - prezzo 22000

Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Box - 92,52 - prezzo 55000

Via Cacciatori delle Alpi,11-21 magazzino - 156 - prezzo 43000

Via Cacciatori delle Alpi,11-21 magazzino - 272 - prezzo 108000