Made in Umbria, Industria Felix premia 13 aziende della regione: ecco i nomi

Il 56° evento di Industria Felix, tenutosi ieri all’Università Luiss Guido Carli di Roma, ha visto la premiazione di 100 imprese provenienti da Lazio, Toscana, Abruzzo, Sardegna, Umbria e Marche.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha elogiato le aziende per le loro storie di successo, capacità e visione pionieristica, sottolineando come tali qualità si traducano in pratiche virtuose per un futuro sostenibile, inclusivo e innovativo.



Urso ha spiegato: “Viviamo un momento di transizione che richiede uno sforzo comune per affrontare le sfide del nostro tempo: l’innovazione digitale, la transizione ecologica e l’internazionalizzazione sono le chiavi indispensabili a garantire una crescita sostenibile e duratura al Paese, ricco di talenti ancora da scoprire e valorizzare. - continua il ministro - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è impegnato a supportare il tessuto imprenditoriale in questo percorso attraverso politiche e iniziative per sostenere le imprese negli investimenti necessari alla twin transition, così da confermare la nostra posizione di leader globali nel settore industriale”.

E ancora: “Le Istituzioni sono consapevoli del contributo che ciascuno di voi dà quotidianamente alla crescita e al prestigio dell'Italia e per questo voglio rivolgere le mie più sincere congratulazioni alle aziende premiate” ha concluso il ministro.



Le aziende premiate

Umbria (13), Perugia (11): Agrieuro S.R.L., Ecosuntek S.P.A., Emu Group S.P.A., Icat S.R.L., Latel S.R.L., Logicompany 3 S.R.L., Luisa Spagnoli S.P.A., Sia Coperture S.R.L., Splendorini Molini Ecopartner S.R.L., Trasimeno Servizi Ambientali (T.S.A.) S.P.A., Urbani Tartufi S.R.L. Terni (2): Famiglia Cotarella S.R.L., Fucine Umbre S.R.L.



Le motivazioni

Agrieuro S.R.L. Miglior impresa del settore commercio online per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria.

Ecosuntek S.P.A. Miglior impresa dei settori energia e utility per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria.

Emu Group S.P.A. Miglior impresa del settore sistema casa e a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria.

Icat S.R.L. Miglior impresa dei settori chimica e farmaceutica per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria.

Latel S.R.L. Miglior impresa a conduzione straniera per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria.

Logicompany 3 S.R.L. Miglior impresa a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria.

Luisa Spagnoli S.P.A. Miglior impresa del settore moda per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria.

Sia Coperture S.R.L. Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Perugia.

Splendorini Molini Ecopartner S.R.L. Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria.

Trasimeno Servizi Ambientali (T.S.A.) S.P.A. Miglior impresa del settore ambiente per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria.

Urbani Tartufi S.R.L. Miglior impresa del settore agroalimentare per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria.



Famiglia Cotarella S.R.L. Miglior impresa del settore vitivinicoltura per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria.

Fucine Umbre S.R.L. Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Terni.