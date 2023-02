Nomine & Poltrone - Locali pubblici Confcommercio, Cardinali confermato alla presidenza: il direttivo

Sarà ancora Romano Cardinali, storico ristoratore alle porte di Perugia, a guidare Fipe Umbria Confcommercio per i prossimi cinque anni. La conferma è arrivata dall’Assemblea dei pubblici esercizi umbri, riuniti nella sede perugina di Confcommercio, che hanno anche eletto il Consiglio direttivo Fipe Umbria Confcommercio,

composto da: Tommaso Barbanera (Spoleto), Livia Coarelli (Perugia), Gabriele vMasconni (Passignano sul Trasimeno), Paolo Martellini (Spoleto), Fabiola Mela (Bastia Umbra), Pasquale Molfetta (Assisi), Francesco Notazio (Orvieto), Daniele Sebastiani (Città di Castello).

"Un Consiglio direttivo giovane, ampiamente rinnovato, che si presenta con una gran voglia di fostre imprese – dice il presidente di Fipe Umbria Confcommercio Rochanno vissuto un prolungato periodo di instabilità e insicurezza. Nonostante la confortante ripresa del turismo, che è stata un toccasana per l’economia del territorio, le minacce internazionali, i costi di materie prime ed energia fuori controllo, il ritorno dell’inflazione, non ci fanno stare tranquilli sul prossimo futuro. Trovarsi in crisi permanente significa dover sempre prendere decisioni, significa essere sottoposti ad un notevole stress, individuale e collettivo. Nonostante questo, i nostri imprenditori, sono sempre ripartiti con grande slancio, rinnovate motivazioni, condividendo i risultati con le loro famiglie, i loro collaboratori, le loro comunità".