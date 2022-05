NOMINE e POLTRONE Stefano Ansideri nuovo presidente di Umbriafiere

Stefano Ansideri è stato votato all'unanimità nuovo presidente di Umbriafiere. Giorgio Mencaroni e l’avvocato Silvia Ceppi sono stati nominati consiglieri.

“Il covid – ha affermato la presidente della Regione, Donatella Tesei. nel corso del suo intervento all'assemblea dei soci - ha messo a dura prova il centro fieristico. Grazie al lavoro di tutti i soci siamo riusciti a mettere Umbriafiere nella condizione di resistere. Il presidente Lazzaro Bogliari, che ringrazio per il suo lavoro con l’auspicio di averlo ancora all’interno della società anche in futuro, lascia il suo incarico firmando un Bilancio 2021 con un fatturato, nonostante il periodo di riferimento ancora caratterizzato dal covid, quasi in linea con il periodo pre emergenza sanitaria: costi contratti, reddito di esercizio importante, liquidità di oltre un milione e 200 mila euro e un patrimonio netto di quasi 1 milione”.

La presidente ha poi concentrato il suo intervento anche sulle linee programmatiche: “L’ubicazione della struttura – ha sottolineato – è al centro di una delle principali aree di sviluppo regionali che vede nodo di Perugia, aeroporto, la linea ferroviaria potenziata Foligno-Terontola, la Fcu con la nuova stazione di Collestrada, dove vi sono anche progetti di espansione commerciale. Per queste ragioni il centro fieristico deve crescere sempre più diventando polifunzionale e aprendosi a fiere moderne e digitali, convegni multimediali, eventi e anche grandi concerti. Un progetto ambizioso, che necessità di una forte spinta, come quella che per esempio, abbiamo dato all’aeroporto, e che la Regione perseguirà con determinazione e rapidità nell’interesse della comunità umbra”.

Nel corso dell’assemblea, come detto, è stata individuata la nuova governance: “La designazione unanime di Stefano Ansideri a Presidente – ha sottolineato il sindaco di Bastia, Paola Lungarotti - ribadisce la stima condivisa di cui gode il neoeletto, a cui noi ci sentiamo particolarmente legati, e sostanzia una collaborazione estremamente proficua con gli altri soci, in primis la Regione, che condivide le comuni visioni del centro fieristico e della sua gestione. Ringrazio Bogliari e i membri del cda uscente con i quali in questi anni forte e proficuo è stato il lavoro sinergico tra proprietà e gestione; auspico che Bogliari possa mettere a disposizione di vda e di tutti noi il suo know how frutto di una lunga dedizione a Umbriafiere e in particolare ad Agriumbria”.

Un ringraziamento e attestato di stima per i membri uscenti sono arrivati anche dagli altri soci. “Ringrazio tutti – ha detto Mencaroni - per lo straordinario lavoro svolto. Siamo riusciti ad affrontare un momento complesso e ora siamo pronti a ripartire, nell’auspicio di riuscire a far crescere un centro d’eccellenza come è divenuto nel tempo Umbriafiere”. Condivisione della visione prospettica è stata espressa anche dal vicepresidente della Provincia di Perugia: “Umbriafiere è ormai un punto di riferimento fieristico per l’intera regione e ha l’ambizione, realistica, di poterlo diventare per il centro Italia e l’interno Paese. Lavoreremo tutti insieme affinché questo auspicio diventi realtà quanto prima”.