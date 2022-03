Umbria e lavoro, ecco le 22 nuove start-up dell'Umbria sostenute dalla Regione. Fioroni: "Un bando unico in Italia: sosteniamo il futuro"

Il futuro dello sviluppo dell'Umbria e anche dell'occupazione "moderna" passa anche per quei 22 progetti di start up innovative, tutte made in Umbria, che la Regione ha fortemente voluto sostenere in questo momento difficile per fare diventare grandi, per dare un futuro a nuovi imprenditori e a territori umbri. Tutto questo grazie al progetto SMARTup, fortemente voluto dall'assessore regionale allo sviluppo Michele Fioroni, che mette in campo diversi tipo di sostegno a startup costituite da non più di 48 mesi. Il bando regionale strutturato come un vero e proprio programma di accelerazione, un unicum nel suo genere perché prevede un accompagnamento sia durante la presentazione della domanda al bando che per tutto l’anno di svolgimento del progetto. I 22 progetti vincitori del programma SMARTup sono stati presentati a Villa Umbra alla presenza di Fioroni e dell’Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa.

“SMARTup è un programma che ho fortunatamente voluto – ha sottolineato l’assessore Fioroni -, un programma di accelerazione definito da più esperti un unicum nel panorama nazionale. Le startup sono state accompagnate a non focalizzarsi solo sugli aspetti tecnologici dei loro progetti, ma anche su quelli di strategia e di mercato, nella consapevolezza che l’alto tasso di mortalità delle nuove imprese è spesso dovuto alla difficoltà a centrare, per idee tanto innovative, il giusto mercato dove consolidarsi ed espandersi. In un periodo così complesso e critico in cui le imprese lottano per la sopravvivenza – ha rilevato - continua ad essere essenziale parlare di innovazione. Lo abbiamo visto nella sfida della transizione energetica, nella battaglia al Covid, lo vediamo sempre più ora in tema cybersicurezza e, purtroppo, cyberwar: le grandi battaglie oggi si combattono con le tecnologie e questo lavoro di ‘semina’ nell’ambito dell’innovazione può essere driver di rilancio della nostra economia e fornirci gli strumenti per affrontare le sfide dei prossimi anni”.

1) Tradoo S.r.l. Corciano (PG) TRADOO - Piattaforma multi-sided in ambiente Cloud per la traduzione di testi, che integra moduli di Machine Learning, Artificial

Intelligence e Blockchain per la tracciatura delle traduzioni e la definizione dei ranking e delle logiche di assegnazione delle traduzioni

2) CODRIVE S.R.L. Terni CoDrive Srl - Innovativo navigatore satellitare che, oltre a visualizzare indicazioni di percorso, fornisce anche informazioni in tempo

reale sul tipo di tratto stradale che si sta per affrontare e relativi suggerimenti di guida, basate sul confronto in tempo reale fra i parametri dell’assetto corrente del veicolo e quelli ottimali previsti per il tratto in percorrenza

3)PAMBUFFETTI AUTOMOBILI S.R.L. Trevi (PG) - Dal laboratorio alla strada Hypercar che ha come obiettivo quello di garantire emozioni di guida paragonabili alle monoposto su pista, ma che può essere utilizzata anche in contesti di ordinaria quotidianità.

4) D.D.A. SHARE S.R.L. Orvieto (TR) - I CARE – Piattaforma per la prevenzione della endometriosi. Piattaforma di telemedicina che, attraverso algoritmi predittivi in

grado di evidenziare i rischi legati all'insorgenza dei fenomeni patologici, sia in grado di prevenire e gestire le problematiche legate alla endometriosi.

5) 2 Horus Technologies S.r.l. Terni Seth - Apparato di test automatico per disturbatori RF (Jammer Field Test Equipment)

6)ALVEUS S.R.L. Trevi (PG) ALVEUS - Vasca termale da giardino, realizzata con materiali ecosostenibili, tecnologie di condition monitoring e analisi dei dati per la

gestione predittiva delle anomalie.

7) BUGSLIFE S.R.L. Bevagna (PG) BUGSUNEED - Produzione di farine proteiche attraverso bioconversione di sottoprodotti agricoli, mediante larve di mosca soldato.

Caratterizzazione di metodologie di produzione, validazione del processo produttivo, progettazione del sistema di produzione per impiego su scala industriale.

8) ECHO LAB S.R.L. Stroncone (TR) - Progettazione ecocompattatore, software macchina e integrazione con blockchain. Eco compattatore RVM (Reverse Vending Machine) in grado di selezionare i diversi tipi di plastica, tracciare il ciclo di vita della plastica tramite blockchain e premiate i cittadini tramite coupon e

utility token. Il tutto seguendo i principi di circolarità della Green Economy.

9) GEMATEG ITALIA S.R.L. Perugia DaTEG - Sistema di raffreddamento attivo per server di datacenter, basato su tecnologia termoelettrica brevettata, abbinato a SW

adattivo/predittivo per saving energetico e sostenibilità. La soluzione riduce l’emissione di calore e i consumi energetici di microprocessori (sia CPU che GPU).

10) 10 H9 S.R.L. Perugia FidoLavoro Piattaforma digitale dedicata alle imprese, finalizzata alla completa gestione della forza lavoro, come estensione funzionale

e applicativa di una soluzione esistente dedicata alla erogazione di servizi legali e commercialistici, perseguendo l'obiettivo dicompletare il processo di digitalizzazione dei servizi alle imprese, ovvero la fornitura a clienti business di servizi online in materia lavoristica, legale, fiscale e amministrativa.

11) 11 ROSTINO S.R.L. Todi (PG) ROSTINO - Impianto per la tostatura per piccole quantità di caffè, destinato alle caffetterie che vogliano differenziarsi proponendosi ai propri clienti come artigiani nella caffetteria. Partendo da caffè crudo, la macchina esegue la tostatura e lo stoccaggio con un sistema di mantenimento del caffè cotto ai fini di preservarne le qualità organolettiche

12) Mecs srl Terni Oriente - Piattaforma digitale per la gestione di servizi di internazionalizzazione per imprese interessate al mercato del Medio Oriente. La tecnologia blockchain sarà utilizzata con funzioni di certificazione delle operazioni effettuate, e per la sottoscrizione di smart contract tra imprese clienti e partner commerciali sul territorio

13) ATRP 2 - ALLERGIC TESTS RESEARCH AND PRODUCTION S.R.L.- Perugia DIALLERTEC Il progetto prevede la realizzazione e commercializzazione di un test diagnostico immunocromatografico (Lateral Flow) con componenti allergeniche ricombinanti, ovvero un test molecolare in vitro, facile e rapido da eseguire, sensibile, specifico e

riproducibile, ad un costo contenuto

14) BEAMIDE SRL Perugia MRADSIM-SIMULATORE DI INTERAZIONI FRA MATERIA E RADIAZIONI Software MRADSIM con interfaccia grafica user-friendly che permetta di simulare gli effetti di radiazioni su dispostivi elettronici ed elettromeccanici anche ad un utente non esperto di programmazione. Spin-off INFN.

15) SENSORY LAB SRL Deruta (PG) - Sensory design, evoluzione del made in Italy - Realizzazione di elementi architettonici nel settore dell'interior design dotati di particolari tecnologie in grado di coinvolgere l’utente, immergendolo in un contesto esperienziale, attraverso la stimolazione delle percezioni sensoriali

16) PARKINGMYCAR ITALIA SRL Città di Castello (PG) ParkingMyCar: il booking dei parcheggi. Servizi di accesso, controllo del tempo di sosta e pagamento in

mobilità per posteggi auto in zone ad alta frequenza di traffico, attraverso una mappatura online delle varie tipologie di parcheggi presenti nell'area interessata, compresa l’offerta di punti di ricarica per le e-car, incentivando l'utilizzo di vetture elettriche.

17) GREENGREDIENTS SRL Terni - Nuove applicazioni di impiego con l’utilizzo di sali di ammonio quaternari quali alternativa “green” sostenibile ai comuni tensioattivi cationici. Estensione dell'ambito di applicazione ad altre formule e impieghi nel settore haircare (es. tinture per capelli), creme per viso e corpo, ... della molecola attualmente brevettata (Sali quaternario) ed eventuali sue variazioni, attrverso la sperimentazione applicativa di nuovi tensioattivi cationici derivati dalla

trimetilglicina (betaina), un composto chimico derivato della glicina presente nella barbabietola da zucchero (Beta vulgaris)

18) NEXTEGY SRL Perugia - SVILUPPO DI UN SISTEMA DI CYBERSECURITY INTELLIGENCE - Sistema di SOC (Security Operations Center) Intelligence per la collection, detection e remediation di incident di sicurezza informatica. Una piattaforma digitale modulare ed integrabile con sistemi commerciali di terze parti, capace di collezionare dati da fonti eterogenee e analizzare gli stessi, fornendo al team di Cyber response una visualizzazione chiara ed immediata di eventuali criticità in corso, con la possibilità di applicare strategie di remediation automatiche in base al verificarsi di condizioni specifiche.

19) TOCLINICS SRLS Perugia - OpenRepository di modelli unici e OpenPlatform di dati e reporting per la sperimentazione preclinica. Servizio one stop shop per una ‘preclinica di precisione’, attraverso: 1. OpenRepository, una collezione di modelli di malattia unici, che si adatta alla incessante evoluzione del drug discovery e della medicina personalizzata; 2. OpenPlatform, una piattaforma interattiva di data sharing , con un software esclusivo di elaborazione dati e reporting, connesso ‘on demand’ con il cliente, per una sperimentazione a gestione condivisa

20) HOPEN UP SRL Perugia HOPEN Cloud E Hopen - Apps Hopen Cloud e Hopen Apps costituiscono un healthcare network dinamico, una soluzione integrata per la condivisione di pratiche riabilitative e per il coordinamento di progetti di ricerca sui Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) tra più strutture riabilitative.

21) RESKILLA SRL Terni Training with Reskilla - Piattaforma di social distance learning & tech talent community. Un nuovo modo di reinterpretare la didattica a distanza attraverso: 1. Gamification, peer learning e feedback loop ristretti (formula didattica); 2. Filtri all'ingresso e stipula di contratti di Income Shared Agreement (stimoli meritocratici); 3. Partnership con societá di headhunting e network globali di imprese IT/High Tech (global networking)

22) INNOVALIDSTA SRL Foligno Innovalista - Piattaforma digitale dedicata alle imprese,lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di

prodotti o servizi ad alto valore tecnologico avendo il commercialista quale proimotore principe dell'innovazione all'interno delle imprese