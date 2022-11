UMBRIA E FUTURO | La Fondazione Perugia in prima linea: altri 8 milioni di euro per finanziare progetti, ecco le tematiche

Ancora una volta la Fondazione Perugia dimostra di essere una delle istituzioni fondamentali per il rilancio economico regionale, la salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale, senza dimenticare di sostenere il welfare pubblico in favore di azioni per persone fragili. Nel 2023 - secondo le sei linee strategiche individuate Documento Programmatico Triennale 2023-2025 approvato recentemente dal Comitato di Indirizzo della Fondazione - la Fondazione investirà altri 8 milioni di euro per finanziare progetti di istituzioni, privati e associazioni del territorio incentrari su benessere economico, ricerca e innovazione, benessere sociale, sostenibilità ambientale, patrimonio storico-artistico e cultura e salute. Si tratta di azioni che hanno l’obiettivo di creare benessere diffuso attraverso l’aggregazione dei vari attori presenti sul territorio.

“Tutto questo avverrà – spiega la Presidente di Fondazione Perugia Cristina Colaiacovo – con il pieno coinvolgimento del territorio di riferimento nelle sue diverse articolazioni funzionali, associative e organizzative e attraverso processi di partecipazione progettuale che hanno come unico obiettivo generale quello di promuovere il benessere della comunità. Siamo convinti, infatti, che solo lavorando insieme si possono perseguire obiettivi comuni”.

OCCUPAZIONI, GIOVANI E START UP

Per il prossimo anno i fondi saranno destinati per il 30,2%, pari a quasi 2,4 milioni di euro, alle attività legate alla linea “Benessere economico”. In quest’ambito rientrano il sostegno alla crescita economica attraverso soluzioni e attività capaci di ridurre il tasso di disoccupazione giovanile nel territorio, sostenere il miglioramento dei processi formativi, facilitare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, creare opportunità di inserimento lavorativo per i giovani e promuovere lo sviluppo di un’attitudine imprenditoriale nelle nuove generazioni, contribuendo con ciò anche a ravvivare il tessuto produttivo del territorio.

TUTELA DEL PATRIMONIO UMBRO

Il 24,5% delle risorse stanziate, pari a circa 2 milioni di euro, saranno invece destinate alla linea strategica che prevede la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell’importante patrimonio storico, artistico, museale e culturale del territorio. Fondazione Perugia metterà a disposizione competenze e risorse esercitando un ruolo di sostegno alle iniziative delle diverse realtà locali. Attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni culturali incentiverà la realizzazione di iniziative che possano contribuire allo sviluppo del turismo e, più in generale, dell’economia del territorio.

FONDI PER RICERCA, SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MALATI GRAVI

Le altre risorse, poco meno del 50%, saranno destinate a progetti a sostegno della ricerca scientifica, dell’inclusione e della solidarietà sociale, delle persone fragili, degli anziani e delle famiglie di persone con disabilità o affette da malattie degenerative. Infine, una quota sarà convogliata alle attività legate allo sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu e alla tutela del patrimonio naturale e paesaggistico.