Turismo per Pasqua, l'Umbria continua a crescere. Mencaroni: "Qualcosa si muove: ecco i dati. Promossa Tesei su promozione regionale "

“La pandemia non ancora del tutto cessata e la guerra in Ucraina il turismo in Umbria a Pasqua è stato quasi esclusivamente italiano. La clientela straniera che prima arrivava per Pasqua si è vista solo in minima parte e questa rappresenta un’assenza rilevante”: il bilancio sul primo appuntamento turistico della primavera 2022 porta la firma del Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni che ha spiegato comunque nonostante tutto qualcosa di positivo si è mosso rispetto al passato ma ancora non siamo ritornati alla normalità. "Certo, non siamo tornati ai livelli pre-Covid. Per quanto riguarda gli alberghi l’occupazione ha superato il 60% delle camere, in molti casi portandosi al 65% e oltre, ma prima tale occupazione si registrava per tre giorni, mentre oggi solo per due”.

Promossa, infine, la campagna promozionale della Regione: “Le campagne promozionali messe in campo dalla Regione sotto la Giunta Tesei – osserva Mencaroni – sono state valide e i risultati indubbiamente si sono visti. La Regione ripartirà con nuove promozioni dalla metà di maggio per quanto riguarda la promozione estiva e quella autunnale e anche noi come Camera di Commercio dell’Umbria stiamo facendo la nostra parte. Proprio nei giorni scorso abbiamo avuto un incontro per istituire un Dmo regionale (Destination management organization) collaborando con Regione, Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia) e Associazioni di categoria. Siamo tutti coinvolti perché il brand Umbria possa emergere sempre più e avere crescente successo sui mercati internazionali”.