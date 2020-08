Covid, boom anche in Umbria di domande per il reddito di cittadinanza: in Italia sopra quota 3 milioni

Anche in Umbria, a causa della crisi da Covid, si registra un aumento sia delle domande che delle relative approvazioni per ottenere il reddito di cittadinanza e per la pensione di cittadinanza. In linea con i dati nazionali diramati dall'Inps: con il mese di luglio sono stati superati i 3 milioni di persone coinvolte, con un aumento del 17% rispetto a gennaio 2020, riferite a 1,3 milioni di nuclei familiari che hanno attualmente in pagamento il Reddito/Pensione di Cittadinanza, con un importo medio mensile di 523,29 euro. In Umbria le domande in totale sono arrivate a 23mila. In attesa di esito, e quindi recenti, sono oltre 1600.

