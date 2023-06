Prima le siccità ora i campi sott'acqua: le produzioni a rischio rincaro: parlano gli agricoltori della Coldiretti

Dalla siccità alle violente piogge di queste ultime due settimane che hanno colpito alcune colture del made in Umbria. C'è la preoccupazione da parte degli associati di Coldiretti per i danni subiti che incideranno sui fatturati delle aziende umbre già in difficoltà dopo il post-covid e il caro-energia. Oltre un mese di maltempo ha portato a smottamenti e a diversi allagamenti di campi di cereali, colza, girasoli, meloni, ortaggi e tabacco con tante difficoltà anche per quanto riguarda i foraggi e per il prezioso lavoro di impollinazione delle api.

"Le consistenti piogge di questi giorni - sottolinea Stefano Baldini imprenditore agricolo di Marsciano - hanno causato danni ai nostri campi di meloni e cocomeri, così come su colza e campi di frumento, con allagamenti che costringono ad allungare i trapianti e i tempi di raccolta. Tutta questa acqua rischia inoltre di facilitare anche l’insorgenza di malattie fungine che potrebbero penalizzare ulteriormente le produzioni". Gli eventi meteo straordinari hanno colpito anche la produzione di foraggio per l’alimentazione degli animali. Molti agricoltori hanno dovuto rinunciare al “primo taglio” di erba medica ed erbai, con un’inutile dispendio di costi ed energie che ricadranno sui prezzi al dettaglio.

Nell'eugubino e in Altotevere è scattato l'allarme cereali. "Si è registrato un diffuso allettamento del grano che porterà ad un probabile calo delle rese. Speriamo che il preannunciato ritorno del sole asciughi i terreni in fretta, ma sicuramente ci saranno effetti negativi così come per l’orzo. Intanto anche i foraggi hanno subito danni in diverse zone e ciò potrà condizionarne anche il prezzo nel prossimo futuro".

Per Coldiretti si assiste ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta "con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che si abbatte su un territorio fragile".