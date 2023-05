Assicurazioni auto, rincari pesantissimi per Perugia e provincia. E' allarme auto senza copertura: ecco quante sono

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio di Facile.it, il mondo delle assicurazioni auto tende a diventare sempre più buio per gli automobilisti dell’Umbria e il rincaro già iniziato un anno e mezzo fa non stenta a rallentare: “in appena 12 mesi il premio medio pagato in Umbria per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 14,9% arrivando, ad aprile 2023, a 481,09 euro”.

I dati evidenziano che l’incremento dei prezzi, registrato lo scorso mese nella regione, risulta il più basso d’Italia, posizionandosi dopo Calabria, Sicilia e Campania. A Perugia e in tutta la provincia è stato pagato il premio medio più alto della regione dove per assicurare un veicolo occorrono all’incirca 498,57 euro. Differente la situazione per Terni e provincia, il premio medio registrato ad aprile 2023 è stato pari a 447,87 euro. Da non sottovalutare quando si parla di assicurazioni auto è la garanzia accessoria, la più scelta in Umbria, nel mese di aprile, è stata la polizza Assistenza Stradale, richiesta dal 46,87% degli utenti.

Il caro-assicurazione sta alimentando un altro fenomeno molto preoccupante a livello di tutela sociale: ovvero sempre più umbri non possono permettersi l'assicurazione e comunque continuano a circolare regolarmente soprattutto sulle strade comunali e provinciali. La percentuale delle auto non assicurate in Umbria risulta essere del 18.20% su un totale di 717898 veicoli. Dati forniti del ministero relativi al mese di febbrario dell’anno 2017.