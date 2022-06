Lavoro, ultimi giorni per il super-corso gratuito: progettista sistemi energia rinnovabili. Cardinali (Confapi): "Ruolo fondamentale per le imprese"

"Esperto in progettazione di sistemi di produzione e stoccaggio di energie rinnovabili": il nuovo profilo professionale, in linea con le modificate esigenze di mercato del lavoro, lanciato da Confapi Perugia e che prevede un percorso gratuito e una fase di formazione teorico/pratica della durata complessiva di 450 ore ed un tirocinio curricolare all’interno di un’impresa della durata di 6 mesi. Il corso è riservato a 15 allievi dell’uno e dell’altro sesso disoccupati/inoccupati di età inferiore a 30 anni, iscritti ad uno dei Centri per l’impiego della Regione Umbria e laureati di primo e/o secondo livello.

In un momento come questo, in cui tutto ciò che è legato ai temi dell'energia e allo sviluppo sostenibile assume un’importanza centrale e la quantità di risorse messe a disposizione, ad esempio dal PNRR e dalla programmazione comunitaria 21/27, è decisamente rilevante, formare profili altamente specializzati e spendibili in questo ambito, è una condizione necessaria. Le imprese, infatti, non possono rischiare di trovarsi senza figure adeguate ad affrontare le nuove sfide nel campo delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale; per questo sono state coinvolte fin dalla progettazione del percorso, per la verifica dei loro fabbisogni reali in termini di competenze professionali e per l’individuazione di quelle interessate ad ospitare i partecipanti per svolgere il tirocinio retribuito in azienda previsto dal progetto, con una grande attenzione all’occupabilità.

"L’esperto di progettazione di sistemi di energia rinnovabile si occupa di realizzare gli studi e i calcoli necessari per la progettazione di una vasta tipologia di impianti a fonti rinnovabili come: impianti a biomassa per usi termici e/o elettrici, impianti solari termici o fotovoltaici, impianti geotermici a bassa e ad alta entalpia, impianti eolici, impianti a teleriscaldamento ecc. L’esperto sarà in grado di progettare i sistemi per la produzione e per lo stoccaggio delle energie rinnovabili, eseguire le analisi propedeutiche alla progettazione degli impianti e conoscerà tutte le modalità e gli iter per il rilascio dei permessi necessari presso le istituzioni di vigilanza e controllo".

Il corso avrà sede presso APIFORM SRL, Via della Scuola 118 – Perugia. La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a Apiform Srl, entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 15 giugno 2022 con le seguenti modalità: a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a APIFORM SRL Via della Scuola 118 Perugia. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare: generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); indirizzo di residenza e domicilio; recapito telefonico; indirizzo di posta elettronica/PEC; cittadinanza; titolo di studio (indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università) stato di disoccupazione/inoccupazione (iscrizione ad uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria- ai sensi del D.lgs n.150/2015 e successive modifiche); autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore e di ARPAL Umbria a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, dell’art. 13 REG (UE) 2016/679.

IL CORSO

La formazione prevede: Principi di elettrotecnica e termotecnica per la progettazione di impianti elettrici e per la climatizzazione 100, Progettazione di un impianto eolico 50, Progettazione di impianti fotovoltaici e solari termici 103; Progettazione di impianti a biomasse 50; Progettazione di impianti geotermici 50; Progettazione impianti di teleriscaldamento e cogenerazione per l’efficientamento energetico degli edifici 40; Gestione del cliente nella promozione delle tecnologie FER 8; Sicurezza sul luogo di lavoro 8.