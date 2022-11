Umbria, posti di lavoro a tempo indeterminato: i concorsi per assumere personale

Afor Umbria cerca personale. L'agenzia forestale regionale ha pubblicato due bandi per due concorsi. Il primo, si legge sul sito, è un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 18 posti categoria C a tempo pieno e indeterminato di profili tecnici ed amministrativi. Il secondo è un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 5 posti categoria D a tempo pieno e indeterminato di profili tecnici ed amministrativi.

Per il primo bando di concorso le domande, si legge sul sito di Afor, "dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 9 dicembre 2022". Per il secondo bando la scadenza per inviare la domanda è fissato per per "le ore 23.59 del giorno 9 dicembre 2022".