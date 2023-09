La spesa degli umbri, i negozi Conad aderiscono a "Trimestre anti-inflazione": arrivano i prezzi calmierati

Il marchio Conad - del gruppo perugino Pac 2000A - con 1.589 punti vendita in Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia aderirà con l’intera al “Trimestre anti inflazione”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy e sottoscritto dalle associazioni della distribuzione e del commercio, tra cui Ancd-Conad. Una iniziativa - partirà dal primo ottobre fino al 31 dicembre prossimo - che ha come obiettivo di sostenere il potere d’acquisto degli umbri e mitigare gli effetti dell'inflazione crescente. Andando nel pratico: nei punti vendita Conad ci saranno oltre 600 prodotto a marchio a prezzi calmierati fino alla fine dell’anno.

Il paniere riguarderà i prodotti direttamente a Marchio Conad che riguardano il 27% del fatturato del gruppo Pac 2000A. "Siamo orgogliosi di confermare il nostro sostegno, al fianco di Conad, alle famiglie italiane in questo momento critico", afferma Danilo Toppetti, Amministratore Delegato di PAC 2000A. "Il benessere delle nostre comunità e dei nostri clienti è la nostra massima priorità. Ci impegniamo con determinazione a mettere in atto ogni sforzo possibile per sostenerli e contribuire a un'economia più stabile e resiliente e, insieme, possiamo superare le sfide attuali e costruire un futuro più sicuro e prospero per tutti".