Umbria, istituito il "parlamento" del mondo del lavoro femminile: tutti i nomi. "Insieme per far crescere nuove imprenditrici"

L'Umbria può contare anche sul comitato regionale imprenditoria femminile della Camera di Commercio per il rilancio post-covid del tessuto economico di casa nostra. Per la prima volta che unisce in un unico organismo gli esponenti della provincia di Perugia e di Terni. Dalia Sciamannini è stata eletta Presidente del nuovo Comitato Imprenditoria Femminile (CIF) della Camera di Commercio dell’Umbria, che si è insediato questa mattina a Perugia, presso la sede dell’Ente Camerale. Due le Vice Presidenti elette: Rosalba Cappelletti e Claudia Franceschelli. “L’Umbria sull’imprenditoria femminile - ha spiegato il Presidente della Camera di Commercio, Giorgio Mencaroni- ha dati migliori della media nazionale, ma c’è ancora molto da fare anche in termini di superamento del gender gap. Voi siete in prima fila per far fare al sistema imprenditoriale umbro un balzo di qualità”

Del nuovo Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio dell’Umbria fanno parte anche i componenti: Caterina Grechi (Centro Pari Opportunità); Barbara Mischianti (Cgil); Veronica Lazzara (Cia); Simona Garofano (Cisl); Elisa Ferrucci (Cna); Angela Maria Spalazzi Caproni (Confragricoltura); Maria Angela Locchi (Confartigianato); Nela Turkovich (Confcommercio); Roberta Veltrini (Confcooperative); Annarita Bruschi (Confimi); Alessandra Gasperini (Confindustria); Giuseppina Baldassari (Sviluppumbria). (Segue nel Comunicato Stampa allegato...).