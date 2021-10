Umbria, all'asta un Castello medievale con scuderie, casali, riserva da caccia e azienda agraria

Un castello medievale umbro (nel comune di Parrano) completo con tanto di casali sparsi sul territorio di proprietà, una riserva di caccia, un poligono di tiro e e tanto altro ancora. Una proprietà rara e preziosa che sarà battuta all'asta da due colossi del settore come Bayview Italia, servicer specializzato in crediti ipotecari, Christie & Co. Il prezzo di partenza: 15milioni di euro.

L’asta è stata programmata a Orvieto il prossimo 23 novembre presso lo studio dell'avvocato Roberta Scarchini, Piazza del Popolo n.21, Orvieto L'elenco completo dei beni disponibili per la vendita comprende: il Castello di Parrano, completamente ristrutturato, con 26 suite padronali e centro benessere; 4 edifici situati nel borgo medievale di Parrano; 23 casali sparsi nel villaggio con potenziale per la conversione in ville e proprietà frazionate, di dimensioni comprese tra 1.600 e 150 mq - potenziale per 75 unità abitative aggiuntive; 741 acri di riserva di caccia; 12 piccoli laghi; Diverse scuderie; 2.500 acri di terreno agricolo disponibile per la riqualificazione; un poligono di tiro all'aperto di 25.000 mq che necessita di essere riqualificato: opportunità di sviluppare un hotel di 130 camere con strutture per il golf e il benessere su 5.300 mq di terreno.

VIDEO DELL'ANNUNCIO: È possibile vedere anche un video dedicato all'annuncio QUI