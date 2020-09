L'Umbria che batte la crisi | Euro Shed di Cannara leader nazionale nella produzione dei capannoni: più luce e più risparmio sulla bolletta

A Cannara c'è una delle aziende italiane che si è imposta a livello internazionale puntando su tecnologie e innovazioni. Un capolavoro ai tempi della grande crisi - fondamentale per l'economia e l'occupazione del territorio - che risponde al nome di Euro Shed Srl è leader italiana nella progettazione e produzione di Shed.

A Cannara si producono innovative finestrature da tetto da installate su edifici prefabbricati industriali. Coperture che garantiscono un’illuminazione naturale più uniforme e diffusa nell’edificio di destinazione, garantendo un miglioramento del benessere del lavoratore e un notevole risparmio energetico. Finestrature progettate per integrarsi anche con gli impianti fotovoltaici che possono essere installati sui tetti degli edifici industriali.

Un'eccellenza umbra che è stata al centro di un incontro tra imprenditori e i presidenti di Confimi Industria Umbria Nicola Angelini, di Confimi Industria Nazionale Paolo Agnelli per studiare un modello di impresa da prendere come esempio per altri territori. "Confimi Industria Umbria - ha spiegato il presidente Nicola Angelini - ha iniziato una serie di incontri con le aziende associate per essere di supporto alle reali necessità delle imprese ed essere in prima linea costantemente nello svolgimento delle proprie attività".