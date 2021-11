Umbria, sarà un super Black Friday anche nei negozi. "Gran parte dei commercianti hanno aderito". Buone notizie sui consumi

“Gran parte degli imprenditori umbri del nostro settore aderirà al Black Friday 2021, che quest'anno cade venerdì 26 novembre": l'annuncio porta la firma di Carlo Petrini, presidente di Federmoda Umbria Confcommercio che ha ribadito come "i clienti aspettano ormai la vendita promozionale di mezza stagione dall’inizio del mese e gli imprenditori devono adeguarsi". Anche in Umbria, insomma, siamo pronti per il Black Friday.

"La nostra Federazione nazionale ha calcolato che quest’anno ci sarà un incremento medio delle vendite del 50%, rispetto al 2020, e che torneranno in linea con quelle del 2019, con un picco nel volume d’affari che si aggira, solo per i prodotti di moda, sui 500 milioni di euro. Se è vero che il Black Friday è comunque una opportunità per far tornare i clienti nei negozi, bisogna anche considerare che le promozioni in piena stagione, alle porte del Natale, danneggiano soprattutto quegli operatori dei negozi multibrand che sacrificano una marginalità sempre più ridotta, dopo il tracollo delle vendite del 2020 e un inizio 2021 difficile".

Petrini ha aggiunto un dato che dimostra come l'Umbria sia ripartita - dopo i dati positivi su lavoro e Pil - anche sui consumi: "Dall’inizio della primavera c’è stata una buona spinta nei consumi, con vendite nei negozi di moda in costante crescita rispetto all’anno precedente, che però era stato quello drammatico dei lockdown". Siamo sulla strada giusta ma rispetto al ritorno al pre-covid c'è ancora molto da "correre" per arrivare ai valori passati.