Best Travel 2023 all'Umbria: la decisione del colosso Lonely Planet. Giornalisti e influencer per raccontare borghi, arte e food

Non poteva passare inosservato il cambio di passo sul turismo in direzione Umbria: si è partiti con campagne di comunicazioni finalmente penetranti a livello nazionale, per arrivare ad un forte ascolto con gli operatori del settore per mettere insieme strategie e sostegni economici mirati e calati sulle reali esigenze degli imprenditori. E infine: il potenziamento dell'aeroporto con più rotte, nuovi dirigenti, più entusiasmo e i numeri infatti si vedono e sono record.

"Un lavoro quello avviato, che ha portato nel 2022 - ha spiegato con dati alla mano la Presidente Donatella Tesei nel giorno della presentazione della nuova stagione turistica - a un incremento dei flussi turistici estremamente positivo e una vera e propria ‘attrattività’ dell’Umbria che ha raggiunto il suo record durante l’estate. Da Giugno a Settembre infatti, l’Umbria registra 1.163,681 arrivi e 3.532.087 presenze, con un incremento sul 2019 rispettivamente del 4,6% e dell’11%”.

Non poteva passare inosservato anche il nuovo brand-simbolo che ha rilanciato il vecchio adagio: Umbria Cuore Verde dell'Umbria. E infatti il colosso Lonely Planet - la casa editrice leader a livello internazionale per il settore turistico - ha deciso di assegnare all'Umbria il titolo di regione da visitare nel 2023. Insomma il premio Best Travel 2023 dove si spiegano potenziali, luoghi, arte, cibo, tradizioni e grandi eventi ad un pubblico nazionale internazionale e agli addetti al settore (ovvero staff, autori, blogger e editori) che influenzano le scelte e le mode. Il 7 dicembre l'Umbria è stata premiata a New York da Lonely Planet per le migliori destinazioni 2023. Il premio è stato conferito nell'ambito dei POINTS GUY AWARDS, che premia ogni anno l'eccellenza nel travel The Points Guy (TPG) è l'affidabile piattaforma multimediale di viaggi e lifestyle.

“Il tour si articola in quattro giornate – ha spiegato l'assessore al turismo Agabiti - finalizzate a far emergere la ricchezza culturale e ambientale che la regione offre. Un viaggio, che porterà a scoprire tesori, alcuni dei quali non ancora noti al grande pubblico. L’assessore ha quindi spiegato che questa iniziativa servirà a lanciare una forma di turismo che supera l’idea del “mordi e fuggi”, ma orientato invece, a scoprire i vari ambiti territoriali, ognuno con il suo racconto, dove la grandezza culturale si intreccia con quella delle eccellenze dell’enogastronomia regionale”.

Alla Galleria nazionale dell'Umbria, il progetto 2023 è partito alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e del vicepresidente di Lonely Planet, Tom Hall. Sono intervenuti, insieme all’Assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Paola Agabiti, il direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, Marco Pierini, il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Perugia, Margherita Scoccia. E la macchina per raccontare l'Umbria si è messa in moto: nove giornalisti di varie testate, selezionati da Lonely Planet e dalla Regione Umbria che, in due tour diversi, stanno scoprendo il nostro territorio e i ‘luoghi’ del Perugino per raccontarli in Italia e all’estero”.

Il vicepresidente di Lonely Planet, Tom Hall, ha dichiarato, dopo aver ricordato in breve la storia della casa editrice evidenziandone l’indipendenza: “Tutti in Lonely Planet sono entusiasti di presentare l'Umbria in Best in Travel 2023. Abbiamo segnalato e scelto l’Umbria per la sua incredibile offerta enogastronomica, da esplorare al meglio a Perugia e nelle vicine Solomeo e Assisi. Tutta l'Umbria offre splendide città e borghi, panorami di colline verdi e un ritmo di vita rilassato. Grazie a Best in Travel, i nostri cronisti e esperti ci mostrano come lasciarsi alle spalle la folla e come raggiungere veramente il cuore di ogni destinazione”.

“Essere qui - il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro – è il coronamento di un lavoro durato mesi. La segnalazione dell’Umbria come meta imperdibile per il 2023 è stata diffusa qualche settimana fa. Stiamo portando in giro per il mondo l’essenza di questa terra, ma abbiamo oggi voluto raccontare qualcosa anche direttamente sul territorio”.

Lavoro di squadra per crescere ancora e consolidare gli eventi: è la parola d'ordine del direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, Marco Pierini. "Il riconoscimento di Lonely Planet è testimonianza che lavorando in squadra, si possono fare eccellenti cose. È per me un piacere ospitare questo evento in questa sala, che tra pochi mesi vedrà allestita la mostra del Perugino e sarà la cornice delle attività per celebrare i 50 anni di Umbria jazz".

"La mostra dedicata al ‘meglio maestro d’Italia’ - ha concluso Pierini - Perugino (4 marzo - 11 giugno 2023), ha molti partner, primo tra tutti il Comitato, presieduto da Ilaria Borletti Buitoni, che tengo molto a ringraziare. È una mostra particolare, molto ricercata e raffinata: noi la produciamo, la organizziamo e la curiamo. Ma gli altri musei - primi tra tutti gli Uffizi- non saranno semplici prestatori, ma veri e propri partner. Abbiamo messo insieme una vera e propria task force per rendere conto dell’infinità grandezza di Perugino, che ha troppo sofferto l’essere allievo di Verrocchio in una bottega incredibile e il maestro di Raffaello. Vogliamo far capire che non c’è stato pittore che non ha guardato a Perugino”.

L'ultima parola alla Galleria Nazionale dell'Umbria è spettata alla Governatrice Donatella Tesei: "Abbiamo lavorato con coraggio - ha concluso – portando avanti un’azione di promozione che ha dato ottimi risultati durante le prime aperture nella fase dell’emergenza sanitaria. Ora questo progetto è cresciuto ed è stato condiviso sul territorio. L'Umbria è cresciuta molto dal punto di vista della proposta di eventi culturali che incontrano grande interesse di pubblico. Lo dimostrano anche i grandi risultati raggiunto dall’Aeroporto di Perugia”.