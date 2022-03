Caro energia, bollette da 3mila a 6mila euro per le piccole imprese. Bper Banca lancia il prestito: per luce, metano e carburante

Bollette passate da 2mila euro a 6mila euro a distanza di pochi mesi. Forni chiusi. Artigiani che chiudono e sperano di riaprire. Chi si indebita per cercare di pagare la bollette e continuare a lavorare. Ma c'è di peggio: aziende che lavorano rimettendoci perchè hanno conquistato commesse di merce sei-sette mesi quando il caro-energia non era rilevante e ora il prezzo fatto è insufficiente a compensare lavoro e materie prime. Siamo passati dallo tsunami Covid a quello del caro-bollette e gli effetti della guerra in Ucraina non sono ancora visibili ma presto si faranno sentire. Per lavorare bisogna indebitarsi per chi non ha liquidità da riversarsare nelle bollette più care di sempre. Non è un caso che importanti banche del territorio, presenti in Umbria, stanno studiando dei sostegni dopo il grido di allarme delle aziende di casa nostra.

Soldi finalizzati esclusivamente per pagare carburante, luce e metano: Il Gruppo BPER Banca (BPER Banca e Banco di Sardegna) ha stanziato un plafond da 1 miliardo di euro per supportare le attività mettendo in campo concessione il finanziamento “Caro Energia”, dedicato a qualsiasi impresa operante. La durata va da 6 a 24 mesi per un importo da 10 mila euro fino a un massimo di 1 milione. L’erogazione dovrà essere destinata al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, gas e carburanti. L'annuncio è stato fatto dal Responsabile della Direzione Imprese e Global Transaction di BPER Banca Davide Vellani dichiara: “Il Gruppo BPER ha dimostrato ancora una volta di voler essere al fianco del tessuto imprenditoriale italiano che riteniamo fondamentale in termini di sviluppo, ricchezza e opportunità. In questo periodo storico, contraddistinto da una grave crisi economica e umanitaria, abbiamo trovato soluzioni volte a supportare le imprese del nostro Paese". Si stima per piccole aziende umbre una differenza tra i 20 - 35 mila euro rispetto l'anno precedente se i prezzi non si abbasseranno.