L'Umbria ora corre, Cna: "Anche le piccole crescono e sono pronte ad investire". Fioroni: "Rifinanzieremo i bandi per le aziende"

Gli investimenti sono tornati a crescere non solo tra le medie imprese, ma anche tra le più piccole: la buona notizia - ormai sono conferme dopo i dati ufficiali che hanno indicato nell'Umbria una delle Regione che meglio di tutte sta lottando contro la crisi da Covid - porta la firma dell'osservatorio della Cna regionale che non solo promuove la strategia Tesei-Fioroni in fatto di incentivi ma, con lettera firmata dal direttore regionale Cna, una conferma con tanto di rifinanziamento.

“Le imprese di ogni dimensione sono tornate a fare investimenti nel 2021 – ha dichiara Roberto Giannangeli -. Lo dimostra l’alto numero di domande presentate a valere sui bandi Small e Medium, ma anche sui due bandi per l’area di crisi complessa Terni-Narni e su quella della ex-Merloni. Una dinamica, peraltro, rilevata anche dalla nostra recente indagine realizzata in collaborazione con il centro studi Sintesi.” Nella lettera diretta all'assessore regionale Michele Fioroni si chiede il rifinanziamento del bando Medium sia rifinanziato con almeno tre ulteriori milioni di euro, mentre i bandi per le aree di crisi con un milione e mezzo di euro ciascuno."Certo, l’ottimale sarebbe riuscire a finanziare tutte le imprese che sono entrate in graduatoria presentando progetti di investimento che, per il solo bando Medium, sono state di oltre 16 milioni di euro a fronte di una dotazione di quattro": hanno auspicato da Cna consapevoli però dei limiti di bilancio della Regione Umbria.

Il rifinanziamento del Bando Medium anti-crisi è stato già previsto dall'assessore regionale Michele Fioroni che sta studiando una formula nuova e individuando, con la Giunta, i fondi a disposizione. L'assessore non a caso sta girando aziende piccole e medie dell'Umbria per raccogliere consigli e interventi da attuare dagli imprenditori e artigiani.

“Questa è una cosa che ci fa ben sperare per il prossimo futuro" ha concluso Giannangeli "E ci dà la certezza che le imprese di minori dimensioni investiranno anche nella diversificazione dei mercati. Perciò guardiamo con estremo favore ai bandi di prossima uscita a sostegno dell’internazionalizzazione che sono stati anticipati da Fioroni nei giorni scorsi dopo che la giunta regionale ne ha definito le linee guida e che daranno sicuramente grande impulso all’export delle imprese umbre. Questo è il momento giusto per puntare sullo sviluppo del sistema produttivo locale. E il sostegno agli investimenti – conclude Giannangeli – secondo noi è lo strumento più immediato per favorire la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro.”