Angelantoni Industrie, attacco hacker contro una delle più importanti aziende umbre: indagine della Postale

Attacco degli hacker ad una delle più importanti industrie umbre con gravi danni provocati e una indagine in corso per individuare i predoni dell'online. Il Gruppo Angelantoni Industrie ha confermato che nei giorni scorsi ha riscontrato seri problemi all'hardware dei computer e dei server aziendali. Dopo un incessante lavoro si è riusciti a recuperare gran parte dell'operatività ed ora il Gruppo ha riacquisito quasi totalmente la propria funzionalità, che è garantita in ogni ambito di lavoro, dalla produzione, alla logistica, alla vendita ed assistenza. "I vertici dell'Angelantoni Industrie stanno collaborando con la Polizia Postale con la quale sono state messe in atto le procedure per porre rimedio all’accaduto, anche al fine di verificare eventuali infiltrazioni dall'esterno e rilevare possibili compromissioni dovute ad attacchi Hacker": si legge nella nota dell'industria.