UmbriAperta, boom di domande per il fondo regionale per sostenere il settore turismo

La Regione sollecita, date le richieste, a presentare le domande in tempi rapidi. 8 milioni di euro, di cui 1 milione riservato alle imprese ricettive che operano nei territori del cratere sisma 2016

Sono state 155 le richiesta di contributi a sostegno delle imprese ricettive alberghiere e extra alberghiere umbre pervenute a Sviluppumbria nella prima giornata di apertura on line dello sportello per la presentazione delle domande, per un importo complessivo di 15 milioni di euro. Il primo bilancio lo ha fatto l’assessorato regionale al turismo Paola Agabiti che testimonia il grande interesse degli albergatori umbri e la validità della misura nell’ambito del pacchetto di interventi “Umbriaperta”.

In particolare il bando rivolto alle imprese ricettive ha come finalità di sostenere gli investimenti utili alla ripresa delle imprese turistiche colpite dalla pandemia, con una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, di cui 1 milione riservato alle imprese ricettive che operano nei territori del cratere sisma 2016. E’ previsto un contributo del 75% a fondo perduto fino ad un massimo di 200 mila euro a fronte di progetti di investimento di minimo 15 mila euro relativi alla riqualificazione delle strutture, alla sostituzione di macchinari e arredi funzionali all’attività, innovazione tecnologica e spese di promo-commercializzazione. Informazioni al link https://www.sviluppumbria.it/-/avviso-pubblico-umbriaperta