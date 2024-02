Agricoltura, doppia vittoria dell'Umbria a tutela dei suoi prodotti: la peste suina respinta e la rivolta dei cibi sintentii

Due buone notizie arrivano dal fronte dell'Agricoltura e dell'allevamento made in Italia dopo la presentazione di un documento in Consiglio europeo proprio per tutelare la qualità di ciò che mangiamo e dei nostri prodotti (in particolare contro la carne coltivata in laboratorio e il via libera al food prodotto con insetti) e dopo la pubblicazione del Regolamento di esecuzione UE (2024/413) identifica le nuove zone di restrizione in merito alla Peste Suina Africana in Italia.



E partiamo proprio da questo punto che vede l'Umbria in prima linea per fronteggiare la diffusione della Peste suina che dai cinghiali - presenti in largo numero -. Il lavoro dell'assessore Moroni, insieme alle associazioni di categoria, ha portato un risultato importante: l'Umbria è fuori al momento del rischio peste, con tanto di termine di restituzione, a tutto beneficio degli allevamenti e del settore trasformazione carni. Umbria senza neanche focolai o rischio alle porte dato che le nuove misure restrittive seguono l’evoluzione che nell’ultimo mese ha visto una sensibile espansione dell’epidemia nel selvatico nel Nord-Ovest. L’estensione riguarda aree molto vocate alla produzione suinicola di eccellenza: in Lombardia le province di Pavia e Milano; in Piemonte le province di Asti e Cuneo, e in Emilia-Romagna la provincia di Piacenza.



L'Umbria, come consiglio regionale e Giunta, ha seguito le associazioni di categoria nella battaglia contro la realizzazione dei cibi sintetici che uccidono le tradizioni, le eccellenze umbre oltre che mettono a rischio la salute dei consumatori. L'Umbria ha sostenuto il Governo per la presentazione di un documento in Consiglio europeo proprio per tutelare la qualità di ciò che mangiamo. Alla proposta dell’Italia hanno risposto positivamente ben 14 nazioni su 26. I numeri ci dicono, dunque, che siamo dalla parte giusta.Alcune delle 14 Nazioni contrari ai cibi sintetici hanno annunciato che presenteranno una legge e prenderanno ad esempio quella italiana approvata dal Parlamento.



"Siamo pronti all’ennesima battaglia - aveva affermato Albano Agabiti presidente regionale Coldiretti nel corso di una delle prime battaglie sul cibo sintetico - poiché quello del cibo Frankenstein è un futuro da cui non ci faremo mangiare. L’Umbria è in prima linea per difendere agricoltori, allevatori e consumatori dalla deriva del cibo artificiale, un grande inganno che rischia di sconvolgere il sistema agroalimentare globale, imponendo l’omologazione dei cibi e spingendo i consumatori verso un modello di dieta artificiale. È questo il momento di scegliere da che parte stare se da quella di un cibo che sostiene la biodiversità e la valorizzazione delle risorse naturali, o da quella che mette a rischio anche la salute e spezza lo straordinario legame che unisce cibo e natura".