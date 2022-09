Aeroporto dell'Umbria, la cura funziona: record ad agosto di passeggeri. Nuove rotte in vista: ecco le aree europee selezionate

"Credo che quest'anno supereremo di gran lunga i 250mila passeggeri e anzi che ci attesteremo intorno ai 300.000, raggiungendo quindi un altro dato importante": la previsione porta la firma del presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, alla luce del record registrato dall'aeroporto dell'Umbria ad agosto e di quelli in generale dei mesi estivi. "Se questi sono i dati che abbiamo registrato fino ad agosto - ha sottolinea Tesei - in prospettiva credo che potremmo avere un altro record, rispetto ad un piano industriale che aveva dato degli obiettivi comunque importanti con il raggiungimento di 250.000 passeggeri".

E si sta lavorando per ampliare le rotte da e per Perugia: "Al momento posso die che sono tre le rotte qualificate che guardano a mete importanti e che devono portarci e portare passeggeri dalla Francia, dalla Germania, che conto di annunciare a breve, e dall'est Europa, in modo da completare i nostri collegamenti con hub internazionali e quindi con il resto del mondo".

Esulta la Lega Umbria che ha sempre sostenuto la Presidente Tesei sul potenziamento e il rilancio dell'aeroporto: “Il dato record di passeggeri e di voli, collezionato dall’Aeroporto San Francesco, rappresenta la cartina tornasole dell’evidente divario tra la giunta Tesei e la passata amministrazione a guida Partito Democratico in termini di capacità di gestione, programmazione, visione strategica e lungimiranza”. Per la Lega i quasi 56mila passeggeri di agosto, record storico dopo quelli dei mesi precedenti, hanno prodotto ripercussioni positive per il turismo e il suo indotto, attività ricettive, commercio, ristorazione: una vera boccata di ossigeno in un momento di crisi mondiale.