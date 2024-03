Scoprire le opportunità di Its Umbria Academy dopo il diploma: tutti gli appuntamenti

È in programma giovedì 21 marzo alle ore 17 al Barton Park di Perugia il primo degli appuntamenti del 2024 con gli open day di Its Umbria Academy, l’accademia umbra post diploma in scienze e tecnologie applicate che si rivolge ai giovani diplomati.

L’open day è l’occasione per presentare i corsi di studio di Its Umbria Academy in concomitanza con la pubblicazione dei bandi, disponibili sul sito, itsumbria.it, che contengono tutti i dettagli per iscriversi ai percorsi formativi biennali e gratuiti.

A illustrare i contenuti dei corsi, erogati sul territorio nei campus di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello, che partiranno nell’autunno 2024 e ai quali è già possibile iscriversi saranno docenti di Its, esperti di settore e studenti dei percorsi di Meccatronica e Industria 4.0, Information & Communication Technology, Cybersecurity, Biotecnologie e Sostenibilità ambientale, Agricoltura sostenibile e Smart farming, Marketing ed economia di impresa, Promozione del territorio e Gestione imprese Turistiche, Edilizia ed Efficienza energetica e il recentissimo Meccatronica e cartotecnica.

L’open day si rivolge in particolare agli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado e alle loro famiglie ed è un utile momento per approfondire i contenuti dei corsi e gli sbocchi professionali al termine dei due anni. I percorsi di Its Umbria, infatti, offrono ottime prospettive di inserimento nel mondo del lavoro con percentuali di occupazione che oscillano tra l’80 e il 100%.

I prossimi open day saranno:

Terni - martedì 26 marzo 2024 ore 17 Auditorium Arpa Umbria - Campus Its Umbria Academy Terni

Foligno - martedì 9 aprile 2024 17 Auditorium Sviluppumbria- Labomec

Città di Castello - giovedì 11 aprile 2024 17 Biblioteca Comunale "Carducci"

Gubbio - martedì 16 aprile 2024 17 Biblioteca Comunale Sperelliana

Todi - martedì 23 aprile 2024 16:30 Sala Comunale Piazza Garibaldi