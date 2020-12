Umbria 2021-2023, Sviluppumbria insieme a Umbria Fiere e Aeroporto: nasce la task-force dei manager per uscire dalla crisi

C'è grande sintonia tra la Governatrice Donatella Tesei e le società partecipate che si occupano di rilancio e valorizzazione del tessuto economico dell'Umbria che si sono riunite per la prima volta in video-conferenza per gettate le basi di un pensatoio regionale per le imprese, per made in Umbria. La regista di questa operazione è l'amministratrice di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, che ha avviato un confronto con l’Agenzia per lo Sviluppo Economico Regionale, la Società Finanziaria Regionale, Il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, l’Aeroporto San Francesco di Assisi e Umbria Fiere. Obiettivo: progetti comuni, veloci e a 360 gradi in atto di competere a livello inerfata



Tanti i temi trattati al tavolo: semplificazione, standardizzazione e snellimento procedurale, innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi, messa in comune delle reciproche expertise per una migliore gestione delle funzioni e delle strutture immobiliari di proprietà delle singole società, programmazione condivisa e integrazione degli strumenti operativi e, non ultimo, costruzione di partenariati innovativi con il tessuto imprenditoriale regionale e progettazione di iniziative comuni a valere su fondi europei e internazionali.

“Si è avviata così una nuova stagione di collaborazione fra Sviluppumbria e le sue partecipate – ha affermato Michela Sciurpa - che le mette in sinergia al fine di ottenere un rafforzamento reciproco e, soprattutto, conseguire nuovi obiettivi di sviluppo per il territorio regionale”.