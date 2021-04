Lavorare in Umbria, ecco 10 offerte di lavoro per assumere immediatamente: le richiese delle imprese umbre

La Camera di Commercio dell'Umbria ha ribadito in un'analisi molto importante che l'Umbria vuole tornare a produrre ed è per questo che gli imprenditori stanno ritornando ad assumere nel trimestre aprile-maggio-giugno. Ecco 10 opportunità per lavorare da subito con un regolare contratto. Con Perugiatoday.it puoi richiedere direttamente un colloquio alla voce candidati per questo lavoro.

***********

1) AUTISTA PATENTE CE - Orienta Spa ricerca urgentemente per azienda cliente di Perugia, 1 autista in possesso di patente CE per consegne surgelati nei territorio di Marche e Toscana. Si richiede esperienza pregressa, possesso della patente di guida CE, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità. Si offre iniziale contratto di somministrazione a scopo assunzione a lungo termine. possesso della patente di guida E, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità. Candidati per questo lavoro →

2) AUTISTA_patente CQC - Importante azienda nel settore trasporti con Sede Legale in Roma ed operante su tutto il territorio nazionale, ricerca DRIVER DI BILICO CON RIMORCHIO\SEMIRIMORCHIO. SKILLS FONDAMENTALI: n possesso di PATENTE CE + CQC + CARTA CRONOGRAFICA, Esperienza (minimo 2 anni), CV privi di questi requisiti non verranno presi in considerazione. Disponibilità a trasferte sul territorio nazionali e a turni notturni. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Somministrazione. Candidati per questo lavoro →

3)GEOMETRA -Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente settore metalmeccanico un GEOMETRA.

Requisiti: diploma da Geometra, conoscenza software Primus e Autocad 2D, gradite brevi esperienze nel ruolo. Responsabilità: attività di calcolo e computo metrico, modellazione 2D, simulazioni ed analisi per rilascio certificazioni APE. Luogo di lavoro: Perugia (PG)

Tipologia contrattuale: tempo determinato scopo ass. t.i. Candidati per questo lavoro →

4)Operatore macchine CNC - Randstad Technical, filiale di Città di Castello, sta ricercando per importante azienda metalmeccanica della zona, operatori CNC con esperienza e disponibilità immediata. Responsabilità: Le risorse parteciperanno al processo produttivo utilizzando macchine a controllo numerico, caricando e scaricando pezzi e procedendo ad un primo controllo qualità del pezzo lavorato.

Competenze: Si richiede pregressa esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare su turni, domicilio nei comuni della zona o limitrofi. Il possesso del diploma in meccanica e la capacità di lavorare su più macchine a controllo numerico saranno considerati plures valutati positivamente.Offriamo iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe e/o di inserimento diretto in azienda. Candidati per questo lavoro →

5) Magazziniere - Sei in possesso del patentino per il muletto? Hai esperienza come magazziniere? Sei una persona precisa e metodica? Sei una persona dinamica alla quale piace lavorare in team? Candidati all'offerta di lavoro! Stiamo ricercando proprio te! Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

Candidati per questo lavoro →

6)Addetto contabilità generale - Per prestigiosa Associazione di Categoria di Perugia, ricerchiamo risorsa da inserire nella posizione di Impiegato/a contabilità Generale. La figura ricercata ha maturato esperienza in Contabilità semplificata e generale, compresi Dichiarativi e Liquidazioni IVA. Si richiede formazione di Diploma o Laurea ad indirizzo economico ed esperienza maturata presso realtà similari o Studi Commerciali. L'orario di lavoro sarà full time; si propone iniziale contratto a termine di 4 mesi, finalizzato ad un successivo inserimento diretto in azienda. Città: Perugia (Perugia). Esperienza lavorativa: addetto alla contabilità generale - 36 mesi. Candidati per questo lavoro →

7) Addetto al telecontrollo - Randstad Italia S.p.A. filiale di Foligno (PG) ricerca, per azienda cliente operante nel settore energetico, un addetto al telecontrollo. Responsabilità: La risorsa, inserita in un contesto dinamico e stimolante, svolgerà la mansione in coordinamento con l'ufficio tecnico occupandosi di monitorare da remoto il corretto funzionamento degli impianti installati da parte dell'azienda nel territorio di riferimento e redigendo la reportistica a questi associata.

Per lo svolgimento della mansione sono richiesti i seguenti requisiti: Diploma istituto tecnico, possibilmente a indirizzo elettronico, informatico o delle telecomunicazioni; Disponibilità oraria part time dal lunedì al venerdì con eventuale reperibilità anche nel fine settimana; Ottima conoscenza degli strumenti informatici e capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office (in particolare Excel); Flessibilità, affidabilità, precisione e capacità di ascolto; Zona di lavoro: Spoleto (PG)

Orario di lavoro: Part Time (dal lunedì al venerdì). Candidati per questo lavoro →

8) MECCANICO ELETTRAUTO - Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca urgentemente un MECCANICO con esperienza nella mansione di meccanico di automobili. La risorsa verrà impiegata nella mansione di ELETTRAUTO per l'installazione, riparazione e manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche degli autoveicoli. Non si richiede esperienza nella mansione di Elettrauto, ma interesse per la parte elettronica delle auto, su cui verrà formato, e conoscenza della meccanica.

Al candidato si richiede una esperienza professionale nel settore in qualità di meccanico e buona capacità relazionale con i clienti.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato. Si offre contratto temporaneo scopo assunzione a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro →

9)ADDETTO PULIZIE - Orienta spa filiale di Pescara ricerca per azienda cliente. un ADDETTO PULIZIE industriali per punto vendita catena GDO, con esperienza nella mansione di almeno 6 mesi presso uffici e/o attività commerciali. Orario di lavoro part time(2 h settimanali) da svolgersi il giovedì in uno dei seguenti orari: 6.30-8.30 o 12-14 o 18-20. Si richiede disponibilità a lavorare anche nel week/end e a svolgere lavoro straordinario qualora ci fosse necessità. Indispensabile domicilio in zona e automunito. Si richiede disponibilità anche per il punto vendita sito a CASTIGLIONE DEL LAGO. Inserimento immediato. Candidati per questo lavoro →

10) ADDETTO/A CAMPIONARIO SETTORE TESSILE - Orienta Spa, ricerca urgentemente per nota azienda tessile di Perugia UN/UNA ADDETTO/A CAMPIONARIO con esperienza per le seguenti caratteristiche: Addetto/a al campionario con mansioni di realizzazione di schede tecniche di prototipia; Collaborazione per sviluppo campionario con ufficio stile; Realizzazione cartelle colori; utilizzo software AGILE ed inserimento distinte base; preparazione materiale per lanci reparto smacchinatura; Rilevazione misure prototipi e campioni.Richiesta pregressa esperienza in mansioni simili e conoscenza del settore e del prodotto maglieria di alto livello. Si offre contratto iniziale di somministrazione a scopo assunzione.

Candidati per questo lavoro →