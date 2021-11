Made in Umbria | All'azienda UmbraGroup, leader nella tecnologia aerospaziale, il premio Industria Felix

La ripartenza dell'Umbria, dai dati sorprendenti rispetto alla previsioni "tiepidine", passa anche per le sue eccellenze in ambito industriale che stanno riconquistando i mercati e possono vantare anche una solidità finanziaria importante. Tra le 160 le società di capitali con sede legale in Italia che si sono

distinte tramite i risultati di bilancio e che sono state premiate il 25 novembre a Roma all’Università Luiss Guido Carli nell’Aula Magna Mario Arcelli. spicca il marchio made in Umbria di UMBRAGROUP S.p.A. L'industria di Foligno ha ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio nel XXXVII evento nazionale del Premio Industria Felix – L’Italia che compete 2021. L’azienda è infatti tra le “Top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved del settore Meccanica”.

Questo importante riconoscimento conferma l’impegno e la qualità del lavoro svolto, premiando i risultati raggiunti in un periodo difficile e sfidante come quello degli ultimi due anni. Il Premio è stato ritirato da Riccardo Forni, Corporate Chief Financial Officer UMBRAGROUP. Il Premio Industria Felix – L’Italia che compete, basato sui bilanci aziendali, viene assegnato da un Comitato Scientifico di cui fanno parte economisti, imprenditori e manager. Un riconoscimento conferito sulla base di criteri oggettivi e che tiene conto di un incontrovertibile algoritmo di competitività, del Cerved Group Score Impact (l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa) e in alcuni casi del bilancio/report di sostenibilità o della Dichiarazione non finanziaria per le aziende che ne sono in possesso.