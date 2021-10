Umbria, bando 'Voucher Turismo': fino a 2mila euro a fondo perduto per le imprese, via alle domande

Contributi a fondo perduto (voucher) per incentivare azioni per l’utilizzo di nuove forme di commercializzazione, di comunicazione innovativa, progetti di marketing innovation, incentivazione del turismo sostenibile e percorsi di certificazione.

Al via oggi (lunedì 18 ottobre) le domande per il bando Voucher Turismo lanciato dalla Camera di Commercio dell'Umbria (c'è tempo fino al 17 novembre). Il contributo concedibile è pari al 65% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 2mila euro. Possono essere finanziate le spese sostenute nel periodo che va dal primo gennaio 2021 al 31 gennaio 2022. Tutte le info al sito www.umbria.camcom.it.

“Il turismo in Umbria sta reagendo al post Covid - sottolinea Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria -. Gli ultimi dati disponibili ci dicono che nella nostra regione si sono riversate nel trimestre estivo quasi due milioni e mezzo di presenze, un dato al di sopra delle più rosee aspettative, ma questo non basta il turismo da alcuni anni è profondamente cambiato, e con esso devono cambiare anche le imprese, sul fronte della comunicazione, della commercializzazione e del turismo sostenibile. Ecco che qui si inserisce il nostro impegno, i nostri bandi guardano verso le nuove direzioni di sviluppo per un sostegno delle imprese e della comunità in cui sono inserite”.

Dal 20 ottobre è operativo anche il 'Bando Orientamento' (Le domande possono essere presentate entro il 19 novembre 2021) a supporto delle imprese della regione che hanno inserito in azienda risorse umane provenienti da percorsi formativi o di orientamento al lavoro. I contributi avranno importi differenziati a seconda del numero, della durata e della tipologia delle attività realizzate e potranno arrivare ad un massimo di 3mila euro.