Sviluppumbria e Perugia fanno squadra per il rilancio post-Covid del turismo lungo l'asse Perugia-Trasimeno

Nuova collaborazione tra Sviluppumbria SpA e Comune di Perugia per rilanciare l’asse territoriale Perugia-Trasimeno con interventi integrati in materia di turismo, internazionalizzazione e progettazione europea. Un importante incontro si è svolto ieri (mercoledì 31 marzo) presso la sede perugina dell'agenzia per lo Sviluppo economico della Regione Umbria tra l'amministratore unico Michela Sciurpa e Gabriele Giottoli, assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo del Comune di Perugia. Con l’obiettivo di tradurre immediatamente in azioni concrete il dialogo istituzionale fortemente voluto dalla nuova governance dellagenzia, sono tre i principali ambiti di lavoro identificati: turismo, internazionalizzazione e progettazione europea. Lo scopo, in linea con l’approccio strategico condiviso con la Regione Umbria, è di lavorare in sinergia con i principali attori pubblici e privati locali e co-progettare misure e interventi al servizio dello sviluppo economico di un’area territoriale integrata che si estende da Perugia fino al Trasimeno.

“Turismo, internazionalizzazione e progettazione europea sono i primi tre ambiti in cui iniziamo da oggi una fattiva sinergia con Sviluppumbria allo scopo di rilanciare un’area vasta che parte da Perugia e include i comuni di Torgiano e Corciano fino ai Comuni del Trasimeno - ha dichiarato l’assessore comunale Giottoli -. Per quanto concerne la promozione turistica, il Comune di Perugia ha ultimato un progetto altamente innovativo con il lancio della nuova app AR (Augmented Reality ovvero Realtà Aumentata) di visita virtuale della città, con itinerari storici e naturali cittadini che promuovono le eccellenze enogastronomiche, artigianali e produttive perugine con link di rimandi verso le realtà produttive del territorio, favorendone una fruizione originale da parte del viaggiatore 2.0 post Covid. Contiamo sull’expertise di Sviluppumbria per potere presentare operativamente questa App in occasione di press tour dedicati, con particolare attenzione agli itinerari che prevedono percorsi esperienziali outdoor".

Questa collaborazione con Sviluppumbria "potrà essere ulteriormente rafforzata - continua Giottoli - nell’ambito dell’interlocuzione che il Comune di Perugia ha iniziato un anno fa con la Strada del Vino e l’Unione dei Comuni del Trasimeno in un’ottica di potenziamento dell’attrattiva turistica integrata di quest’area. L’asse territoriale Perugia-Trasimeno presenta forti legami non solo storici e culturali ma anche economici. Con il supporto dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico Regionale contiamo di rilanciare quest’asse territoriale anche con adeguati strumenti di sostegno all’internazionalizzazione (fiere, incoming e marketing territoriale anche in forma virtuale e digitalizzata) e rafforzare anche le capacità dei comuni in materia di progettazione europea”.

Un commento a margine dell'incontro anche da Michela Sciurpa: “Il riposizionamento strategico di Sviluppumbria, delineato nel nuovo piano triennale dell’Agenzia recentemente approvato dall’Assemblea dei Soci, disegna una struttura sempre più aperta e integrata con tutti gli attori chiave dello sviluppo economico locale - spiega l'amministratore unico -. La nuova Sviluppumbria, per rispondere al ruolo centrale che le è stato affidato dalla Regione Umbria, ascolta le istanze dei territori, favorisce la creazione di reti territoriali e facilita la complementarietà e le sinergie con i comuni e tra gli attori pubblici e privati territoriali".

E ancora: "Iniziamo quindi con entusiasmo a collaborare con il Comune di Perugia nei tre ambiti principali di azione individuati insieme all’assessore Giottoli per il rilancio economico di questa vasta area regionale, corrispondente a circa un terzo della popolazione umbra - Sciurpa -. Questa collaborazione ci fornisce l’occasione per mettere subito a disposizione del Comune di Perugia, degli altri comuni coinvolti e soprattutto delle imprese i nuovi servizi offerti da Sviluppumbria in materia di promozione turistica, internazionalizzazione, marketing territoriale e progettazione europea. L’obiettivo che condividiamo con l’assessorato al Turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Perugia è di porre solide basi per rilanciare la competitività di questo territorio in un’ottica sinergica, internazionale, innovativa, digitale e sostenibile.”