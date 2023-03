Turismo, l'Umbria pronta a creare nuove "Connessioni" con Olanda e Norvegia

Si presenta come una grande opportunità di promozione integrata, per l’incoming turistico-culturale e gli scambi formativi e commerciali “Connessioni02”, il roadshow che si svolgerà dal 18 al 28-30 marzo in Olanda e Norvegia.

Dopo “Connessioni01”, che si è svolto nel giugno 2022 in Olanda, ad Amsterdam e L’Aja, creando le prime importanti sinergie, questa nuova tappa rappresenterà in più momenti un’occasione di promozione integrata dell’Umbria con iniziative in Paesi con un elevato potere d’acquisto ed un particolare interesse per l’Italia.

Il roadshow farà quindi tappa ad Amsterdam e ad Oslo con tre giornate - 18, 28 e 30 marzo - , alla presenza della stampa, di operatori di settore, tour operator e pubblico selezionato dai partner stranieri, caratterizzate da un programma che metterà al centro la presentazione dell’Umbria per una promozione turistica, territoriale e imprenditoriale; la promozione della mostra sul Perugino alla Galleria Nazionale dell’Umbria in occasione delle celebrazioni per il V centenario della morte del “Divin Pittore”; la promozione di Umbria Jazz, storico festival musicale conosciuto in tutto il mondo e arrivato alla sua 50esima edizione; un focus sull’enogastronomia e le eccellenze umbre.

“Connessioni” è lo strumento con cui Brand Culturale vuole promuovere e raccontare l’Umbria e gli umbri in Europa e nel mondo, con lo scopo di avviare nuovi rapporti culturali, artistici, commerciali, turistici e formativi.

Il viaggio, quindi, continua e si amplia con la seconda “connessione”, una progettualità condivisa, ideata e organizzata nuovamente dall’agenzia creativa transdisciplinare umbra, promossa e sostenuta dall’Assessorato alla cultura e turismo della Regione Umbria e dalla partecipata Sviluppumbria, che si è caratterizzata come un roadshow sull’asse Umbria-Olanda-Norvegia con una serie di altri partner e compagni di viaggio come Comune di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Galleria nazionale dell’Umbria, Umbria Jazz, Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco di Assisi”, Scuola di Musica Piano Solo, Ambasciata Italiana a L’Aja, Ambasciata d’Italia ad Oslo, Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam, Istituto Italiano di Cultura di Oslo.

Ad illustrare il progetto interverranno: Michela Sciurpa, amministratore Unico di Sviluppumbria; Antonella Tiranti, dirigente servizio turismo Regione Umbria; Veruska Picchiarelli, conservatrice della Galleria Nazionale dell’Umbria e curatrice, insieme al direttore del museo perugino Marco Pierini, della Mostra “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo”; Chiara Biscarini, Unesco Chair in Water Resources Management and Culture, Università per Stranieri di Perugia; Alessandro Deledda, pianista e compositore, direttore della Scuola di musica “Piano Solo”; Filippo Fettucciari, project manager Brand Culturale.

La conferenza stampa di illustrazione è in programma a Perugia mercoledì 15 marzo, alle ore 10.15, nella Sala Fiume di Palazzo Donini.