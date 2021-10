Tour operator di mezzo mondo a 'spasso' per l'Umbria: "Impressionati dalle nostre bellezze"

Uno speciale tour di quattro giorni (dal 15 al 18 ottobre) per 10 operatori internazionali del settore per scoprire le straordinarie bellezze della regione. È quello che ha organizzato Sviluppumbria, nell'ambito del progetto 'Educational', a conclusione della fiera del Turismo TTG di Rimini che ha visto Umbria protagonista con uno stand e la partecipazione di 27 operatori turistici regionali e 6 aggregazioni di Comuni.

I tour operator (provenienti da Usa, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio, Austria e Norvegia) sono stati accolti in alcune delle più belle e suggestive località del territorio umbro tra cui Gubbio, Perugia, Assisi, Spoleto, la Cascata delle Marmore, alcune località della Valnerina e hanno potuto godere delle eccellenze eno-gastronomiche locali. Un 'viaggio' al termine del quale, spiega una nota della Regione, "si sono detti impressionati dalle bellezze dell'Umbria, dalla sua natura incontaminata, dalla gentilezza delle persone incontrate e dai suoi ritmi ancora a misura d’uomo".

“Con questo educational tour torniamo finalmente ad accogliere nella nostra Regione qualificati operatori turistici internazionali per promuovere sui mercati esteri il nostro territorio e le sue eccellenze - ha dichiarato l’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa -. Oggi, più che mai, il turista desidera vivere non una semplice vacanza, ma una vera e propria esperienza di vita e vuole condividere con i suoi contatti una prospettiva differente sul mondo. L’Umbria, in particolare, si presta benissimo a questo nuovo tipo di turismo ed è proprio questo aspetto, basato su qualità della vita, dimensione umana, antiche ma ben vive tradizioni, cultura, arte e storia, che abbiamo cercato di far vivere ai tour operator partecipanti all’iniziativa, con l’obiettivo di valorizzare appieno i tanti fattori attrattivi che rendono il nostro territorio un unicum, in grado di garantire un’esperienza irripetibile”.