Turismo boom nel 2023, l'analisi di Umbria Ricerche sui territori: la classifica, Assisi e Perugia volano. La pecora nera: Gubbio-Gualdo

Il boom di turisti nel 2023 rispetto al 2019 (pre-covid) certificato dall'analisi di Agenzia Umbria Ricerche - che ha analizzato gli ultimi dati arrivati di agosto e settembre - mette in risalto due aspetti importanti: il distretto più visitato è quello dell'Assisano (1milione 177mila presenze turistiche) con un incremento rispetto al 2019 di + 168mila; al secondo posto il Perugino 995mila arrivi contro i 902mila del 2019 (+93mila); al terzo posto c'è il Folignate 476 mila arrivi contro i 437mila (+38mila). Nella tabella tutti i risultati comprensorio per comprensorio. Sono solo due i territori con il segno meno e che stranamento vanno contro-corrente rispetto al boom turistico in Umbria: l'eugubino-gualdese (-3.6%) e l'Orvietano (-0,4%).

Spicca il risultato di Terni che in termini percentuali e numeri assoluti cresce dopo anni di isolamento a livello nazionale (percepita come città industriale nonostante le grandi ricchezze naturali e paesaggistiche): Terni oltre il + 31 per cento. Sempre in provincia di Terni benissimo l'Amerino (+32). Da segnalare gli ottimi risultati dell'area Trasimeno, Valnerina e Spoletino.

Scrive il ricercatore Coco (Aur): "A livello di singoli comprensori, confrontando le presenze turistiche dei primi 9 mesi del 2023 con quelle del 2019, i top tre per crescita in termini assoluti sono l’Assisano, il Perugino e il Ternano. I top cinque per crescita in termini percentuali sono nell’ordine l’Amerino, il Ternano, la Valnerina, l’Assisano, e lo Spoletino. Le aree che decrescono (di poco) rispetto al 2019 sono soltanto due".