Troppi infortuni sul lavoro, dal cantiere di rinascita della Basilica di Norcia il nuovo piano anti-infortuni

La nuova formazione anti-infortuni nel settore dell'edilizia applicato in Umbria nel settore dell’edilizia per affrontare il problema della sicurezza nei grandi cantieri, sperimentato positivamente anche nel cantiere della ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia, sta dando ottimi risultati in fatto di sicurezza delle maestranze. I dati positivi sono emersi nel lavori della convegno su “La gestione della sicurezza nei cantieri complessi: il modello umbro applicato al cantiere della basilica di San Benedetto” che si è svolto oggi a Norcia, in occasione della ventesima Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro. La nuova formazione anti-infortuni è frutto della sinergia fra Regione Umbria, Inail Umbria, Cesf di Perugia e Tesef di Terni.

"Le sperimentazioni che si stanno realizzando - ha ricordato l'assessore regionale Melasecche - oggi con il modello del “cantiere complesso” su grandi opere in Umbria, come appunto per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto, rappresentano un ulteriore passo avanti non solo in materia di sicurezza nei cantieri, ma anche nella capacità di rispondere a sfide complesse nel settore edile, con attenzione ai nuovi operatori che si stanno formando. L’obiettivo è quello di creare un modello di gestione nuovo dei cantieri edili, che stimoli all’utilizzo volontario di pratiche che garantiscano la sicurezza sul lavoro. L’analisi delle dinamiche di insorgenza degli infortuni sul lavoro ha ampiamente dimostrato, ha rilevato, che il fattore umano è il determinante più frequentemente correlato all’evento lesivo: infatti più della metà degli infortuni nei luoghi di lavoro è dovuta a comportamenti insicuri, piuttosto che a condizioni strutturali e a strumentazione tecnica inadeguata. L’errore di procedura è il maggior responsabile di infortuni sul lavoro, determinato da una carente formazione-informazione e addestramento dei lavoratori".

L’auspicio della Regione è che da questa importante sperimentazione del “cantiere complesso” si arrivi alla adozione di procedure standard di formazione e informazione degli operatori edili sempre più incisive e realmente capaci di cambiare i “modi di lavorare” in tutti i cantieri, mettendo al centro le persone, e raggiungere gli obiettivi sfidanti di rinnovamento del patrimonio pubblico dell’Umbria.