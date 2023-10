Trimestre anti-inflazione, Afas aderisce: prodotti a prezzo bloccato fino al 31 dicembre

“Trimestre Antinflazione” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Afas aderisce al protocollo sottoscritto da Assofarm e Federfarma per il contenimento dei prezzi di beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli rientranti nel “carrello della spesa”, a tutela dei consumatori. "Nell’ambito dei prodotti del carrello della spesa e di prima necessità, oggetto del presente protocollo, rientrano i prodotti per l’infanzia e per la cura e l’igiene della persona", specifica una nota.

Tutte le farmacie Afas e la Parafarmacia Sanitaria Ortopedica aderiscono a questa iniziativa. Fino al 31 dicembre 2023 Afas offrirà una selezione di articoli (prodotti per la prima infanzia come pappe, omogeneizzati, pannolini e per la cura e l’igiene della persona sapone, shampoo, assorbenti igienici, ecc…) a prezzi contenuti impegnandosi a “non aumentarne il prezzo” nel periodo di riferimento.

“Si tratta di un’iniziativa – spiegano il presidente di Afas Francesco Diotallevi e il direttore generale Raimondo Cerquiglini – a cui Afas partecipa convintamente nel quadro del Protocollo d’Intesa sottoscritto cercando di mettere a disposizione dei Cittadini per questa attività dal grande risvolto sociale prodotti utili alla vita di persone e famiglie”.

Il MIMIT ha predisposto un bollino contenente un logo di origine ministeriale con la dicitura “Trimestre anti-inflazione”, che è stato reso disponibile alle Associazioni di categoria firmatarie del Protocollo e che è presente in tutte le Farmacie e la Parafarmacia Afas. L’iniziativa sarà supportata da una campagna di comunicazione istituzionale promossa dal MIMIT in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’intero trimestre.