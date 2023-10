L'Umbria che eccelle, le Cartiere di Trevi esempio di azienda green: da rifiuto a carta di alta qualità

Il riciclo non fa solo bene all'ambiente, ma produce nuovi prodotti sostenibili, alimenta l'economia del territorio e dà una professione e stipendio a tanti tra uomini e donne. Un esempio su tutti: le Cartiere di Trevi spa che hanno aperto le porte del loro stabilimento in occasione dell’Open day “CartaCircuito” per mostrare ai tanti visitatori e alle autorità tutto il ciclo di lavorazione della carta da quando la buttiamo nella spazzatura fino a ridiventare

nuovamente utile in vari utilizzi, il tutto in un’ottica dell’importanza del riciclo e della raccolta differenziata a difesa dell’ambiente.

La Provincia di Perugia, rappresentata dal vice presidente Moreno Landrini, ha voluto essere presente all’evento di questa importante realtà imprenditoriale nel panorama regionale e non solo, in un settore strategico per l’ambiente. “Iniziative di questo genere sono utili per far comprendere l’importanza della raccolta differenziata – ha dichiarato Landrini – e sensibilizzare alla pratica di corrette abitudini. Positiva, a tal fine, la presenza di tanti bambini affinché la cultura del riciclo diventi una normale prassi”.

Accolti dalla presidente Cristina Graziosi e guidati dall’amministratore delegato Franco Graziosi è stato ricordato che la cartiera non chiude mai, in quanto il ciclo di produzione è organizzato sette giorni su sette, h24. Tanti anche i bambini presenti che hanno seguito attentamente le spiegazioni di Graziosi e di esperti tecnici cartai assistendo ad ogni fase cruciale della produzione di carta riciclata, dall’inizio con le balle di carta da macero alla formazione del foglio. Durante il tour è stata sottolineata l’importanza della raccolta differenziata, con dimostrazioni pratiche e laboratoriali che hanno mostrato come ogni gesto conta nella creazione di carta riciclata di alta qualità.

Le Cartiere Trevi nascono nel 1960 su iniziativa della famiglia Graziosi che da quattro generazioni opera nel settore della carta. Ogni anno vengono riciclate 72100 tonnellate di carta. Oggi l’azienda conta circa 80 addetti, il ciclo di lavorazione è organizzato su tre turni, 24 ore su 24, per garantire un flusso continuo di fabbricazione di carte e cartoncini su 15 linee di prodotti. L’azienda è attenta alla sostenibilità ambientale ed esempio di economia circolare grazie alla quotidiana trasformazione da rifiuto a risorse del 100% di carte provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifili delle fabbricazioni di scatolifici e cartotecniche.