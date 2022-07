Trasporto pubblico locale, sindacati in commissione regionale e spunta l'accordo su gara e bacino unico

Trasporto pubblico locale, sindacati in II commissione regionale per discutere di taglio dei servizi e dei chilometri ed è spuntato l'accordo sulla gara a lotto e bacino unico.

Il tema cardine dell'incontro tra Ciro Zeno, Gianluca Giorgi, Stefano Cecchetti e Christian Di Girolamo (di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal) con il presidente Mancini, è stato il taglio dei servizi e la gara del trasporto su gomma, "che risulta ancora una spada di Damocle sulla testa dei cittadini e dei lavoratori poiché, allo stato attuale, è ancora una totale incognita" riferisce una nota sindacale che lamenta l'assenza dell'assessore Enrico Melasecche.

Nel corso dell'incontro è stata raggiunta un'intesa sulla necessità di andare verso una gara a lotto e bacino unico, rimandando all'assessorato il momento delle scelte.

"Un atto politico sindacale molto importante, che comunque non ci esimerà dal continuare la nostra azione poiché, fino a quando non avremo garanzie sull'applicazione di quanto deciso oggi, con l’inserimento delle dovute garanzie sociali, non abbasseremo la guardia - si legge nella nota dei sindacati - La cosa che ad oggi sappiamo bene è che molti lavoratori stanno vivendo e vivranno condizioni di disagio a causa dei tagli di 2.8 milioni di euro inflitti dalla Regione e che molti cittadini sono rimasti a piedi, sotto una pensilina, attendendo un bus che non passerà mai".