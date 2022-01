Sciopero del trasporto pubblico, si ferma anche il Minimetrò di Perugia: la fascia oraria garantita

Sciopero dei trasporti per 4 ore anche in Umbria domani (venerdì 14 gennaio) e nella 'serrata' sarà coinvolto anche il Minimetrò di Perugia che "assicura il servizio - si legge in una nota dell'azienda . dalle 7:00 alle 17:30. Le scale mobili e l’ascensore inclinato, attigui alla stazione del Pincetto, funzioneranno regolarmente dalle 7:00 alle 21:20".

Sempre da Minimetrò arriva poi la notizia del cambio degli orari di apertura al pubblico per l'ufficio 'MM Point' di Pian di Massiano, che dal 7 gennaio è aperto dal lunedì al venerdì 9:00/13:00 e 15:30/19:00.

"All'MM Point - ricorda ancora l'azienda - è possibile acquistare i biglietti del Minimetrò a tariffa ridotta se si rientra in una di queste convenzioni: A.C. Perugia Calcio; ADIPP Provincia di Perugia; ARC Regione Umbria; Associazione Nazionale Famiglie Numerose; Conservatorio F. Morlacchi di Perugia; Corte d’Appello e Uffici Giudiziari di Perugia; Cral dipendenti Comune di Perugia; Fabi SAB; Ordine degli Avvocati di Perugia; Ordine dei Commercialisti; Ordine dei Giornalisti; Università degli Studi di Perugia".