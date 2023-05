Trasportano malati, sangue e farmaci salvavita... ma guadagnano 5 euro lordi l'ora. I lavoratori-poveri della sanità umbra

"Per lavorare un'ora il compenso imposto è di 5,90 euro, sia chiaro addirittua lordi": lo denunciano porta la firma dei dipendenti dalla cooperativa Goser, società campana (di Sarno, in provincia di Salerno) che gestisce, in consorzio con un’altra società laziale (Meridio Soc. Cop) i servizi sanitari cruciali come il trasporto malati, sangue e farmaci della Usl Umbria 2. Una paga oraria bassissima, dovuta all’applicazione di un contratto, secondo la Filcams Cgil, considerato “pirata”, non sottoscritto cioè dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. "In questo modo - ha spiegato Massimiliano Cofani della Cgil - con 40 ore di lavoro mensili non ci si avvicina nemmeno ai mille euro al mese di stipendio. In altre parole, si è poveri anche lavorando. Un esempio plastico di cosa è oggi il mondo degli appalti anche nella nostra regione”.

Una situazione che ha portato alla protesta di oggi di lavoratori e sindacato, con striscioni, bandiere e cartelli, proprio all’ingresso di palazzo Donini. E qui il primo risultato: aver "fatto scendere” la presidente Tesei, che si è impegnata in prima persona a risolvere questa situazione semplicemente intollerabile. “Mi rendo disponibile ad esaminare questa situazione per risolverla”: ha ribadito ai lavoratori. "Si tratta di donne e uomini che lavorano a tutti gli effetti nella sanità pubblica della nostra regione - ha concluso Massimiliano Cofani, della Filcams Cgil - sono a contatto con i pazienti, proprio come i dipendenti della sanità, anche se sono lavoratrici e lavoratori in appalto e la loro situazione contrattuale è semplicemente vergognosa”.