Torta di Pasqua, ovvero il meglio della tradizione culinaria umbra

Apprezzata a amata in tutta la regione, questa pietanza è tipica pasquale e viene realizzata in casa proprio tra il giovedì e il venerdì santo; oppure è disponibile in vendita in tutti i supermercati. Il gruppo EMI si impegna nella valorizzazione di questo alimento, patrimonio della tradizione gastronomica locale