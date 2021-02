Torna lo Sbaracco in centro storico con tante offerte e il "Saldo dei Saldi"

Torna lo Sbaracco per le vie del centro storico di Perugia con il Saldo dei Saldi e un carico di sconti.

A differenza delle scorse edizioni, non si configurerà come un vero e proprio evento, con i classici banchetti che come da consuetudine spuntano qua e là davanti alla vetrine. Sarà proposto all’interno dei negozi aderenti all’iniziativa, in ottemperanza a tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni in materia sanitaria.

L'iniziativa è promossa dal Consorzio Perugia in Centro e vedrà coinvolti per tutta la settimana i negozi dell'acropoli e dei borghi: non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, ottici, articoli sportivi, artigianato e giocattoli. L’occasione sarà anche quella del lancio delle nuove collezioni Primavera-Estate 2021.

Appuntamento da lunedì 1 marzo con il tradizionale orario dei negozi, così chi vorrà approfittare delle offerte e delle promozioni, potrà farlo in sicurezza e in tranquillità scegliendo comodamente l’orario più opportuno. Prenditi il tuo tempo, Sbaracco termina sabato 6 marzo alle ore 14.