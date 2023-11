La Fiera dei morti di Perugia ha chiuso i battenti con numeri da record

La Fiera dei Morti di Perugia si conferma come una delle manifestazioni più importanti e radicate del territorio umbro, capace di attrarre ogni anno moltissimi visitatori e di generare un indotto economico significativo per la città di Perugia.

L’edizione 2023 non è stata da meno e i numeri ottenuti ne sono la dimostrazione. Il Minimetrò, ad esempio, nei 5 giorni di Fiera ha fatto registrare circa 60mila validazioni, con una media di 12mila visitatori giornalieri.

L'evento è stato presente anche in televisione e tante campagne di comunicazione sono state effettuate su testate nazionali. Insomma, una risonanza a livello locale e nazionale altissima.

Clara Pastorelli, assessore allo sport e al commercio del comune di Perugia, è soddisfatta dei numeri dei visitatori che dai 50mila del 2022 sono passati agli oltre 60mila del 2023.

Spiega l’assessore Pastorelli: “Ciò è stato dovuto al fatto che quest’anno è stata rivolta massima attenzione all’offerta qualitativa degli operatori, sia nella location di Pian di Massiano che del Centro storico, con un occhio di riguardo per le novità. Positiva anche l’introduzione dei nuovi stand, più belli e confortevoli proprio per permettere a tutti gli esercenti di lavorare in condizioni migliori con un ottimo riscontro anche in termini di vendita.

E ancora: “Credo che il merito di questo successo sia di tutti coloro che hanno lavorato a stretto contatto e con un positivo spirito di collaborazione per permettere a perugini e visitatori di godere di un evento che è da sempre elemento identitario di Perugia” conclude l’assessore.