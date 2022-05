La Tari 2022 per Perugia tra incognite e rischio salassata: aumenti certi per 44mila famiglie, ecco le agevolazioni e le tariffe ufficiali

Molte incognite (su chi dovrà subire aumenti rispetto al passato) e qualche certezza (sulle agevolazioni): la nuova Tari 2022 basata sul calcolo Arera desta più di una preoccupazione e soltanto a bollette arrivate si potrà stimare un bilancio sugli effetti positivi e negativi e sulla "giustizia sociale" di questo balzello. Gli stessi uffici, pur affermando la bontà del metodo, hanno ammesso che "l’effetto finale dell’applicazione del metodo Arera risulta complesso da determinare al momento anche per l’esigenza di tenere conto delle riduzioni tecniche e sociali su ogni singolo utente". Rumoreggiano i consiglieri in commissione sulla difficoltà nel capire l'impatto su famiglie, associazioni e attività commerciali.

Preoccupano i dati sui potenziali cambiamenti (in meglio o in peggio) della bolletta nuova Tari 2022: secondo la responsabile Ufficio Tari, su 131.927 utenze totali (di cui 116.422 domestiche e 15.505 non domestiche) 5.118 non conosceranno variazioni. Pochine veramente quelle confermate. Di quelle domestiche, in particolare, andranno incontro a variazioni tariffarie 112.360 utenze: un terzo addirittura (44.424) avranno una tariffa maggiore. Se la matematica non è una opinione il nuovo metodo porterà un aumento ad almeno 44mila nuclei familiari. Di tanto o di poco non si capisce. Insomma la situazione non è bella. Le nuove tariffe sono state approvate in commissione e ora il passaggio decisivo sarà in consiglio comunale dove si spera in qualche informazione di più.

LE CERTEZZE: LE AGEVOLAZIONI

L’amministrazione comunale ha confermato in ogni caso le agevolazioni per le utenze domestiche riferite ai contribuenti sulla base delle fasce Isee previste dal vigente regolamento (esenzione per Isee fino a 6mila euro, riduzione del 50% per Isee compresi fra 6.001 e 7.500 euro e riduzione del 30% per Isee da 7.501 a 9mila euro).

Per le utenze non domestiche l’eventuale incremento sarà mediamente azzerato per il 2022 grazie alle risorse del D.L. n. 73/2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2021, destinate a finanziare apposite riduzioni in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle attività per effetto dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento al periodo di emergenza (cessato il 31 marzo). Al riguardo si prevedono i seguenti abbattimenti tariffari, con un minor gettito di circa 300mila euro e circa 2mila utenze interessate:

Sono inoltre confermate le percentuali di riduzione della quota variabile della tariffa (da un minimo del 4% a un massimo del 20%) per le utenze non domestiche in funzione dei quantitativi dei rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e quelle per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata presso i centri di raccolta con incentivi fino a 35 euro.

I TERRITORI - RISARCIMENTO DISAGIO AMBIENTALE

Infine, vengono previste riduzioni per il disagio ambientale per un importo di circa 120mila euro per le utenze ubicate nei perimetri degli impianti di smaltimento di Ponte Rio, Pietramelina e Borgo Giglione, rispettivamente nella misura del 50% (Ponte Rio) e 35% (Pietramelina e Borgo Giglione) per le utenze domestiche in fascia rossa, e del 30% (Ponte Rio) e 15% (Pietramelina e Borgogiglione) per le utenze non domestiche in fascia arancione.

SCHEMI TARIFFE - DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA- TARIFFE