Tabacco, nuovo rapporto Divulga: l'innovazione come volano di sviluppo per il settore

L’innovazione rappresenta un fattore cruciale per lo sviluppo del settore agroalimentare al fine di supportare la transizione digitale ed eco-energetica, ed in particolar modo per il settore tabacchicolo. Il modello di filiera verticalmente integrata tra Philip Morris Italia e Coldiretti rappresenta un modello di riferimento per la capacità di innovare: è quanto emerge dal Rapporto “L’innovazione come volano di sviluppo per il settore tabacchicolo italiano” realizzato dal Centro Studi Divulga con la collaborazione di Philip Morris Italia.

L’Italia si conferma ancora il primo produttore di tabacco a livello Ue, con oltre un terzo della produzione complessiva ed un approccio orientato alla crescita, all’innovazione e alla sostenibilità, grazie anche alle opportunità generate dall’Accordo di filiera Coldiretti-Philip Morris Italia.

Gli ultimi approfondimenti realizzati da Divulga sul comparto tabacchicolo confermano che l’accordo di filiera Coldiretti-Philip Morris Italia, avviato nel 2011 e recentemente rinnovato per i prossimi cinque anni, rappresenta un modello di eccellenza che ha posto al centro l’innovazione e la sostenibilità e che ha rinvigorito tra i produttori agricoli un maggiore ottimismo nel futuro. Dal rapporto emerge, infatti, che le aziende che guardano al futuro in chiave positiva e che aderiscono all’Accordo sono il doppio delle non aderenti (28,9% vs 12,5%).

Un altro dato di interesse è quello relativo alla sostenibilità e alla funzione che l’innovazione può svolgere per il raggiungimento di tale obiettivo significativo. Il 92% delle aziende parte dell’Accordo Coldiretti-Philip Morris Italia ritengono che sia possibile mettere in atto percorsi legati alla sostenibilità, contro il 38% di quelle non aderenti, confermando come l’Accordo di filiera sia uno strumento in grado di facilitare la programmazione di lungo periodo e generare investimenti anche per la sostenibilità ambientale. Inoltre, il nuovo Rapporto Divulga conferma l’importanza di percorsi volti alla digitalizzazione, alla formazione e alla ricerca continua di innovazione all’interno del comparto tabacchicolo.

In questo contesto, durante l’evento finale di presentazione del rapporto Divulga, si è svolta anche la presentazione delle startup finaliste della terza edizione della call for Innovation “Be Leaf: Be The Future” promossa da Philip Morris Italia. L’iniziativa è dedicata a start-up, spin-off e piccole medie imprese italiane ed estere, chiamate a proporre soluzioni innovative legate alla filiera di lavorazione del tabacco, all’utilizzo responsabile delle risorse naturali e di supporto per l’economia circolare, nella logica della transizione digitale ed eco-energetica. Durante la premiazione, che si è tenuta nei giorni scorsi, sono state presentate le quattro startup finaliste: Plantvoice e Hyle Rover hanno proposto soluzioni in ambito Smart farming e transizione digitale; mentre le soluzioni proposte da Bioplasmar, vincitrice della call, e Reset erano mirate all’innovazione nell'economia circolare per la produzione e lavorazione del tabacco.