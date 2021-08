Buone pratiche e innovazione, Philip Morris Italia premia i coltivatori umbri di tabacco

Premiati i migliori coltivatori umbri, nell'ambito dell’accordo di filiera tra Philip Morris Italia e Coldiretti, che si sono distinti per integrità del prodotto, qualità del tabacco, buone pratiche agricole e del lavoro, innovazione, eccellenza imprenditoriale, collaborazione e visione a lungo termine, oltre al premio per la categoria “giovane imprenditore”.

In occasione dell’anniversario dei 10 anni di filiera, Philip Morris Italia ha infatti deciso di celebrare i coltivatori che sin dall’inizio si sono distinti collaborando all’implementazione e sviluppo di una filiera integrata più efficiente. La filiera agricola del tabacco in Italia rappresenta oggi un modello a livello internazionale grazie agli accordi di collaborazione siglati a partire dai primi anni duemila con Coldiretti e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L’Intesa, la cui più recente sottoscrizione risale al 2019 e prevede investimenti fino a 500 milioni di euro in cinque anni, è finalizzata all’acquisto di tabacco in foglia italiano e alla valorizzazione, innovazione e sostenibilità della filiera italiana, la più importante d’Europa con oltre 50.000 addetti nelle fasi di coltivazione e trasformazione primaria.

La premiazione dei coltivatori umbri si è svolta in presenza di Cesare Trippella, Head of Leaf EU Philip Morris che ha così commentato: “Sono onorato di aver consegnato questo riconoscimento agli imprenditori che negli ultimi dieci anni si sono particolarmente distinti per aver contribuito alla realizzazione di una filiera competitiva e più efficiente.”

“La giornata di oggi - ha commentato Gennarino Masiello, vicepresidente di Coldiretti e presidente di ONT Italia, la più grande OP tabacchicola italiana - testimonia come la capacità di mettere in campo un percorso di filiera integrato, con una visione strategica pluriennale e con continui processi di innovazione, possa consentire di realizzare interessanti riconoscimenti per i nostri produttori, che con impegno e dedizione in questi anni sono riusciti a coniugare le potenzialità produttive dei territori con gli standard di elevata qualità richiesti da una grande azienda come PMI.”

Tali riconoscimenti rappresentano per Philip Morris Italia un’ulteriore azione volta a promuovere la strategia a lungo termine dell’azienda verso un futuro sostenibile, incoraggiando l’adozione di buone pratiche agricole e stimolando il processo di innovazione della tabacchicoltura italiana.

Questi gli imprenditori agricoli che hanno ricevuto il riconoscimento:

CA` MONIALE S. SEMPLICE

Roberto Pasqui

Cristina Campanelli

Stefano Tascini

Vivai Alunno Società Agricola S.S.

Massimo, Mauro e Paolo Giovagnini

