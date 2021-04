Superbonus prorogato al 2023, Briziarelli (Lega): "Ottima notizia, ma serve estendere anche ad altre categorie"

Prorogato al 2023 il superbonus edilizio. "Un'ottima notizia" per il senatore umbroa Luca Briziarelli che pensa ad enstendere la misura anche ad altre categorie.

"Su Superbonus ottima la proroga al 2023 e molto positiva la disponibilità del Governo a prevedere un imminente decreto legge per semplificare la misura e rimuovere le tante criticità, a partire dalla doppia conformità urbanistica e dall'eccessiva mole documentale che fino ad ora ne hanno limitato l'applicazione - ha dichiarato il senatore della Lega Luca Briziarelli, capogruppo in Commissione Ambiente, a commento dei contenuti della bozza del Pnrr - Per una più ampia azione di riqualificazione del patrimonio immobiliare ai fini dell'efficientamento energetico e dell'adeguamento antisismico, occorrerà riflettere anche sulla possibile estensione della platea dei beneficiari della misura, includendo anche soggetti esercenti attivita' d'impresa, a partire da particolari comparti in difficoltà come il settore alberghiero" ha concluso Briziarelli.