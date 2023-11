Super e mega yacht di lusso, il Cluster della Nautica dell’Umbria protagonista ad Amsterdam

Si è appena conclusa ad Amsterdam (15-17 novembre 2023) la fiera Metstrade che ha visto la partecipazione del Cluster della Nautica dell’Umbria di nuovo protagonista con un proprio stand collettivo al Superyacht Pavilion, in uno dei tre padiglioni specializzati negli allestimenti dei super e mega yachts. L’evento dal 1988 rappresenta la più grande vetrina mondiale per la proposta di attrezzature, materiali e sistemi marittimi ai maggiori e più importanti cantieri navali di tutto il mondo.

Un appuntamento irrinunciabile per le nostre imprese umbre presenti nel Cluster (Divania, Emu, F.lli Canalicchio, Mazzocchi, Meccanica Cicioni, Mimma Interiors, Paolini, Rocco Marmi, Sifar Placcati, Zeus Power Technology) in un settore in cui l’Italia conferma la leadership a livello mondiale nella cantieristica dei superyacht.

Per Sviluppumbria che, su mandato dell’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, ha curato la realizzazione dello stand collettivo del cluster, si tratta di una delle principali attività a sostegno dell’internazionalizzazione e dell’innovazione delle imprese del settore che in Metstrade trovano la più importante occasione di promozione dell’eccellenza della nautica Made in Umbria. Il sostegno ai cluster d’eccellenza rientra tra le priorità strategiche della Regione Umbria e nella rinnovata mission dell’Agenzia.

Condivisione di obiettivi comuni da parte di un raggruppamento d’imprese umbre, tra loro indipendenti, che hanno scelto di operare mettendo a fattore comune le proprie capacità tecnologiche per rispondere alle esigenze di importanti cantieri nel segmento dei maxi yacht come collaborazione vincente tra attori pubblici e privati. È proprio in virtù di questa collaborazione che le aziende umbre hanno raggiunto un importante riconoscimento in termini di professionalità, know-how e competenza per quanto riguarda le produzioni di attività cantieristiche - in particolare la lavorazione e il trattamento di legno, marmo, metalli, movimentazioni, arredamenti interni ed esterni, complementi ed accessori.

L’Assessore regionale Michele Fioroni, che ha partecipato accanto alle imprese al Metstrade di Amsterdam, ha sottolineato quanto “il cluster nautico sta diventando sempre più solido e promettente. La capacità di coniugare la maestria del design di lusso con la tecnologia più performante sta portando le nostre imprese a distinguersi a livello internazionale”.

L’Assessore ha inoltre aggiunto che “il lusso è un settore anticiclico che ha continuato a crescere nonostante i recenti periodi di vulnerabilità economica. Sostenere la crescita di un cluster come quello nautico risponde quindi alla più ampia volontà di valorizzare le nostre eccellenze e di differenziare e rafforzare l’offerta del tessuto imprenditoriale regionale”.

Il Presidente dell’Umbria Nautical Cluster Giorgio Rellini, titolare dell’azienda Rocco Marmi, afferma che “da diversi anni il comparto della nautica ha potuto partecipare attivamente ad una crescita importante del settore e confermo che anche nel 2023 il Cluster regionale, che ha raggiunto un fatturato pari a 135 milioni di euro con un portafoglio di ordini in crescita del 10%, ha già in previsione commesse per tutto il 2025”.

L’Amministratore Unico di Sviluppumbria Spa, Michela Sciurpa, presente anche lei ad Amsterdam, conferma che “constatare la grande considerazione che le nostre aziende hanno come Cluster nel contesto del mercato della componentistica nautica è stato molto importante per noi istituzioni, soprattutto per il fatto che la produzione viene dall’Umbria, una regione che non si affaccia al mare. Un ulteriore esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato in un mercato extra lusso come quello dei super e mega yachts. Sviluppumbria, su mandato della Regione Umbria, continuerà ad essere a fianco delle imprese con il supporto tecnico operativo dell’Agenzia garantendo al Cluster della Nautica la disponibilità della struttura ad accompagnare le aziende umbre in un percorso di internazionalizzazione sempre più strutturato e dinamico”.

Queste le aziende presenti al Metstrade di Amsterdam 2023: Divania, Emu, F.lli Canalicchio, Mazzocchi, Meccanica Cicioni, Mimma Interiors, Paolini, Rocco Marmi, Sifar Placcati, Zeus Power Technology.