La Bcc di Spello continua a crescere e a sostenere il territorio

La Banca di Credito Cooperativo, Bcc, di Spello e del Velino continua a mostrare una crescita robusta e sostenuta, estendendo la sua presenza in Umbria e nella provincia di Rieti con 17 filiali, 88 collaboratori e 3751 soci.

L’istituzione finanziaria, radicata nei valori comunitari, si impegna nello sviluppo del territorio attraverso un approccio finanziario etico e responsabile. L’imminente assemblea dei soci, prevista per l’11 maggio al Colle del Paradiso di Assisi, sarà un’occasione per i soci di approvare un bilancio annuale che riflette una situazione economica floridissima, con una raccolta in aumento e profitti in crescita. Durante l’evento, oltre alla presentazione dei risultati finanziari, si procederà al rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso dell’ultimo anno, la Bcc ha dimostrato un forte impegno verso il sostegno della comunità locale, distribuendo oltre 83mila euro in attività benefiche e 42mila euro in sponsorizzazioni, borse di studio e supporto alle iniziative locali.

La collaborazione con enti e organizzazioni ha permesso di realizzare progetti in diversi ambiti, tra cui arte, cultura, musica, istruzione, ambiente, salute, sport e sviluppo economico, contribuendo significativamente alla promozione e al benessere del territorio umbro.