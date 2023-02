Speciale lavoro in provincia di Perugia, ecco 10 offerte dal mercato privato per febbraio 2023: tutte le opportunità

Il nostro speciale lavoro settimanale. Ecco tutte le opportunità del mercato umbro per la prima parte di febbraio 2023. Con Perugiatoday.it puoi direttamente chiedere un colloquio per l'offerta occupazionale preferita.

*****************

1) OPERAIO GENERICO - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente di BEVAGNA (PG) specializzata nella produzione di materiale per l'edilizia

n 3 figure da inserire come OPERAIO GENERICO di PRODUZIONE. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico. Si richiedeno massima serietà e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre: iniziale contratto di somministrazione 2 mesi con successivo inserimento stabile in azienda + premio di produzione mensile. Luogo di lavoro: BEVAGNA (PG)- Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì 8 ore al giorno 6.00 - 14.00.

2) operai addetti al confezionamento - Orienta spa ricerca per varie aziende nel settore cartotecnico addetti al reparto confezionamento e imballaggio.

3) ADDETTO PULIZIE - Orienta spa filiale di Pescara ricerca per azienda cliente un ADDETTO PULIZIE industriali per punto vendita catena GDO, con esperienza nella mansione di almeno 6 mesi presso uffici e/o attività commerciali. Orario di lavoro part time(2 h settimanali) da svolgersi il giovedì in uno dei seguenti orari: 6.30-8.30 o 12-14 o 18-20. Si richiede disponibilità a lavorare anche nel week/end e a svolgere lavoro straordinario qualora ci fosse necessità. Indispensabile domicilio in zona e automunito. Si richiede disponibilità anche per il punto vendita sito a CASTIGLIONE DEL LAGO. Inserimento immediato.

4) CUCITRICE MACCHINA PIANA/SARTORIA - Orienta Spa, Società benefit filiale di Perugia ricerca urgentemente per azienda cliente di Lisciano Niccone (PG) una CUCITRICE TESSILE/ADDETTA MACCHINA PIANA. Requisiti: Esperienza in cucitura con macchina industriale in contesti produttivi tessili; disponibilità immediata; completano il profilo precisione, buona manualità e velocità. Si offre contratto con prospettive a tempo indeterminato. Orario: full time, dal lunedì al venerdì.

5) OPERAI EDILI - Orienta spa ricerca per azienda edile MANOVALI E/O MURATORI. Il candidato ideale ha un esperienza, anche minima, nel settore edile. La risorsa sarà impiegata nelle attività di cantiere, aiuto muratore, stuccatura, rifinitura e manovalanza. I cantieri sono tutti nella zona compresa tra Sansepolcro e Umbertide. Si offre periodo di inserimento finalizzato a stabilizzazione interna. Per maggiori info contattare 0758520406

6) TRATTORISTA - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante realtà agricola del comune di Bevagna, un TRATTORISTA con esperienza da inserire nel proprio organico. Richiesta autonomia nella mansione. Zona di lavoro: BEVAGNA (PG) Turno diurno.

7) MAGAZZINIERE - Orienta Spa, Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore dell'industria alimentare n 1 MAGAZZINIERE / ADDETTO AL MAGAZZINO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI Requisiti richiesti: Esperienza (anche minima) nella gestione del magazzino, Diploma di maturità superiore, Padronanza dell'uso del PC, Disponibilità a lavorare su 3 turni. Zona di Lavoro: Campello sul Clitunno.- Inquadramento da definire in base alle competenze

8) ELETTRICISTA - Orienta spa - Agenzia per il Lavoro, ricerca per importante azienda cliente nel settore elettrico e fotovoltaico, un ELETTRICISTA da inserire all'interno del contesto lavorativo. Il candidato ideale ha maturato esperienza, anche minima, nella mansione. Zona di Lavoro: Foligno (PG). Orario di Lavoro: FullTime dal Lunedì al Venerdì. Iniziale contratto di lavoro TD 2 mesi finalizzato all'assunzione. Livello da definire in base all'esperienza

9) Magazziniere Mulettista - La filiale Adecco di Foligno ricerca, per azienda cliente operante nel settore alimentare, un magazziniere mulettista.

Sono richiesti: Possesso del patentino per la conduzione del muletto in corso di validità; Competenze nella registrazione delle merci in ingresso e in uscita dal magazzino; Utilizzo di sistemi informatici. Se hai maturato esperienza nella mansione e sei in cerca di nuove opportunità, candidati all'annuncio. Stiamo cercando te! Città: Giano Dell'umbria (Perugia). Disponibilità oraria: Full Time

10) La filale Adecco di Foligno ricerca, per azienda cliente, un autista consegnatario. Sono richiesti: Possesso della patente C e del CQC merci, Pregresse esperienze nella mansione. Città: Foligno (Perugia). Patenti: B, C, CQC Merci. Disponibilità oraria:Totale disponibilità. Note: Orario di lavoro 6-14

