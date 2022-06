Speciale lavoro a Perugia e provincia: 11 opportunità con i privati. Operai, dipendenti, banconisti gdo, pizzaioli, addetti pulizia. elettricisti, autista

1) ADDETTI ALLA PULIZIA - Orienta SPA Agenzia per il Lavoro, filiale di Ancona, ricerca con URGENZA per importante azienda cliente sita a CINQUEMIGLIA (PG) un / una: ADDETTO / A ALLA PULIZIA Le risorsa selezionata si occuperà della pulizia, del riordino e della sanificazione. Requisiti richiesti: essere automunita / o; residenza o domicilio vicina al posto di lavoro; disponibilità immediata; esperienza anche minima nel ruolo; flessibilità oraria; Si offre: Contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato PART TIME

2) CUOCO - e-work spa, agenzia per il lavoro, filiale di Bologna, seleziona per importante cliente che opera nel settore della RISTORAZIONE COLLETTIVA un cuoco a CADRIANO (BO). Sono necessari i seguenti requisiti:

-essere in possesso del diploma ad indirizzo alberghiero

-pregressa esperienza in aziende di ristorazione collettiva in centri cottura preferibilmente in ambito sanitario

-esperienza nella gestione di linee (primi, secondo)

-necessario essere automuniti o avere domicilio vicino al luogo di lavoro

Si offre un contratto CCNL RISTORAZIONE COLLETTIVA, 4^ livello. L'orario di lavoro sarà part-time 35h con turni da lunedì a domenica e due giorni di riposo compensativi.

3) Operaio - Sei un operaio con esperienza in produzione su linee automatizzate? Se la risposta alla seguente domanda è sì, candidati all'offerta di lavoro stiamo ricercando operai addetti al confezionamento per una nota azienda alimentare. Categoria Professionale: Operai Generici. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria:

Totale disponibilità

4) Farmacista - Sei un farmacista iscritto all'albo? Per un' importante farmacia zona Foligno stiamo ricercando un farmacista. Se disponibile candidati alla seguente offerta di lavoro, stiamo ricercando proprio te! Categoria Professionale: Medico. Città: Foligno (Perugia) Disponibilità oraria: Totale disponibilità

5) Addetti/e al banco e addetti/e gastronomia per GDO -Randstad Italia, per storica azienda cliente attiva nel settore della GDO ricerca n°2 Addetti al banco/gastronomia. Orario di lavoro full time dal lunedi alla domenica.Si richiede flessibilità. Inquadramento previsto da CCNL, si offre un primo contratto di prova finalizzato ad una proroga e definitivo contratto a tempo indeterminato. Il nostro cliente, azienda GDO attiva da anni sul territorio, è una realtà storica e consolidata. Si offre un percorso di formazione estremamente consolidato e adattato alle specifiche esigenze aziendali.

Responsabilità - Il candidato ideale è una persona che ha maturato una piccola esperienza nel settore della vendita e della GDO, ancor meglio se nel settore alimentare. Dimostra buone attitudini alle relazioni ed alla spinta commerciale. E' richiesta una buona capacità di adattamento e flessibilità Costituisce carattere preferenziale l'aver maturato anche una precedente esperienza in altre aziende del settore.

Competenze - Il candidato ideale è empatico, preciso, puntuale. Ha capacità di problem solving e team working, è in grado di relazionarsi autonomamente con i colleghi ed è in grado di comprendere all'interno del contesto aziendale le varie aree di interesse. Rispetta le scadenze, è flessibile ed ha capacità di adattamento in un contesto mutevole come quello dei servizi alla persona.

6) AUTISTA PATENTE E - Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca urgentemente per azienda cliente di FOLIGNO, 1 autista in possesso di patente E. Modalità di lavoro: Dal lunedì al venerdì Full-Time. Si richiede esperienza pregressa e possesso della patente di guida E, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità.

Si offre iniziale contratto di somministrazione a scopo assunzione a lungo termine.

7) impiegato/a Commerciale - Hai esperienza nel settore commerciale? Trovi stimolante definire strategie commerciali ed acquisire nuovi Business? Per lo staff interno, Filiale di Perugia, Adecco sta cercando una risorsa da inserire come Impiegato/a Commerciale. Ti occuperai di sviluppare i nostri servizi sul segmento delle piccole aziende del territorio di Perugia e Provincia. Coordinandoti con il responsabile della filiale e, a partire da analisi e proiezioni di sviluppo a livello di territorio, pianificherai l'attività commerciale quotidiana di conquista dei clienti attraverso contatti proattivi, sia telefonici che in visita. Ti occuperai inoltre di redigere le offerte commerciali sui servizi al cliente in accordo alla Pricing policy. Esperienza lavorativa richiesta: Almeno 1 anno in posizioni commerciali ( preferibilmente nell'ambito dei servizi) o di telemarketing. Settore: AGENZIA PER IL LAVORO/ RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE Città: Perugia (Perugia). Full Time

CCNL: commercio

8) Addetto/a vendite per Mondo Convenienza - Adecco Italia Spa ricerca ADDETTI VENDITA per Mondo Convenienza, azienda leader nel settore arredamento.

I candidati dovranno dimostrare di possedere:

•Ottime doti di problem solving ed un forte orientamento ai risultati;

•Ottime doti comunicative e spiccate capacità relazionali;

•Predisposizione all'organizzazione e gestione lavorativa.

I candidati, in possesso di Diploma dovranno aver maturato esperienza pregressa nella vendita assistita ed essere automuniti. Disponibilità a lavorare nel week-end e su turni. Città: Perugia (Perugia)

9) AIUTO PIZZAIOLO, BARISTA, BANCONISTA - Orienta Spa, Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda di Foligno, figure da inserire nel proprio organico come BARISTA, BANCONISTA e aiuto AIUTO PIZZAIOLO. È richiesta esperienza pregressa nella mansione e HACCP in corso di validità. Disponibilità immediata. Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/aiuto-pizzaiolo-barista-banconista-3sp0q.job

10) Operaio Tessile - Hai esperienza come addetto al controllo qualità nel settore tessile? Un'importante azienda tessile del territorio sta ricercando una figura da inserire nel proprio organico. Se sei interessato candidati all'annuncio, stiamo cercando proprio te! Categoria Professionale: Operai Generici. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria:Totale disponibilità

11) Elettricista industriale -Randstad Italia, divisione Technical di Perugia, ricerca per importante azienda metalmeccanica della provincia di Perugia un elettricista industriale. Responsabilità: La risorsa sarà inserita nel reparto produzione e si occuperà di cablaggio quadri elettrici, tarare e collegare sensore/strumenti di misura a bordo macchina, collegare i vari motori elettrici e risolvere i guasti durante la messa in opera. Competenze: Desideriamo entrare in contatto con un candidato che abbia i seguenti requisiti: formazione scolastica settore elettrotecnico, pregressa esperienza in mansioni affini, disponibilità a trasferte.

